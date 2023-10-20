بايدن: سأطلب الجمعة من الكونغرس تمويلاً “عاجلاً” لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً “عاجلاً” لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا “شريكتينا الأساسيتين”.

وقال بايدن في خطابه المتلفز إنّ دعم هذين البلدين هو “استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا”.

وأعلن بايدن أنّ بلاده “كانت وما زالت منارة للعالم”، مناشداً الكونغرس التعالي على الانقسامات الحزبية “التافهة” لكي تؤدّي أميركا دورها في العالم كحامٍ للحرية.

وقال بايدن في خطابه المتلفز إنّه “إذا ابتعدنا عن أوكرانيا، وإذا أدرنا ظهرنا لإسرائيل”، فإنّ هذا الأمر ينطوي على “مخاطرة” كبيرة بالنسبة للولايات المتّحدة، مشدّداً على أنّ “أمريكا منارة للعالم. هي لا تزال كذلك. لا تزال كذلك”.

ودعا بايدن الكونغرس إلى التعالي على الانقسامات الحزبية “التافهة” والوقوف صفّاً واحداً خلف خطّته الرامية لتقديم مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا.

وقال بايدن في خطابه المتلفز “لا يمكننا أن نسمح لسياسات حزبية غاضبة وتافهة بأن تقف في طريق مسؤوليتنا كأمّة عظيمة. لا يمكننا أن نسمح، ولن نسمح، لإرهابيين مثل حماس ولطغاة مثل بوتين بأن ينتصروا. أنا أرفض السماح بحدوث ذلك”.

(أ ف ب)