بايدن: سنزود أوكرانيا بنظام دفاع جوي

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا ستزود أوكرانيا بنظام دفاع جوي استراتيجي وتكتيكي ذي أهمية “تاريخية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال حضوره احتفالاً بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بايدن، في هذا الخصوص: “اليوم، أود أن أعلن أننا سنقدم تبرعا تاريخيا للدفاع الجوي لأوكرانيا. وستقدم الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا معدات لـ5 أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية لأوكرانيا”.

وتابع: “وفي الأشهر المقبلة، ستقدم الولايات المتحدة وشركاؤها معدات لأوكرانيا وسوف توفر العشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الإضافية لكييف”.

وأشار بايدن، إلى أن الناتو “مجهز بشكل أفضل” من أي وقت مضى.

وأضاف أن 23 حليفًا خصصوا 2 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي لشؤون الدفاع هذا العام.

واعتبر بايدن، أن هذا الأمر يعد “تقدما كبيرا”.

وقال: “نحن أقوى مما كنا عليه في أي وقت مضى”.

وأردف: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف في أوكرانيا، لكن اعلموا أن أوكرانيا ستوقف بوتين، خاصة مع دعمنا الجماعي لكييف”.

يذكر أن واشنطن تحتضن لـ 3 أيام قمة حلف الناتو، ويمثل تركيا في القمة رئيسها رجب طيب أردوغان.

(الأناضول)