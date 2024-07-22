بايدن: سنواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة

ويلمنغتون (ديلاوير): قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إنه سيواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة.
جاء ذلك في تصريحات لبايدن في مؤتمر عبر الهاتف دعما لترشيح نائبته كاملا هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية.
(رويترز)
كاذب مخادع عليك اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب لدماء أطفال ونساء غزة العزة التي تسيل بحرارة وغزارة هذي شهور وشهور وشهور وشهور، ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
