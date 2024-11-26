بايدن سيدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة بعد اتفاق إسرائيل ولبنان

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن إدارته ستدفع من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإن من المحتمل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وأعلن بايدن أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) غدا الأربعاء، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف بايدن في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، أن الاتفاق يهدف إلى وقف العمليات القتالية بشكل دائم. ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي.

وقال بايدن إن “الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وحلفاء آخرين، تعهدوا بالعمل مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ كامل لهذا الاتفاق”.

وأكد أنه “في حين أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض في جنوب لبنان، فإننا إلى جانب فرنسا وآخرين، سنقدم المساعدة اللازمة للتأكد من تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وفعال”.

وفي الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق، كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها الجنوبية، وعلى محافظات البلاد الجنوبية والشرقية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وقال بايدن: “كان هذا الصراع الأكثر دموية بين إسرائيل وحزب الله منذ عقود”.

وأضاف: “لا يمكن تحقيق الأمن الدائم لشعبي إسرائيل ولبنان عبر ساحة المعركة فقط، ولذلك وجهت فريقي للعمل مع حكومتي إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله”.

وبخصوص حرب الإبادة في غزة، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستعمل بمعية تركيا ومصر وقطر وإسرائيل ودول أخرى على “بذل مزيد من الجهود خلال الأيام المقبلة لوقف إطلاق النار في غزة”.

وشدّد الرئيس الأمريكي على أن سكان غزة “هم أيضا يستحقون وضع حد للنزاع وعمليات النزوح. لقد عاشوا في جحيم”.

وأكّد بايدن أنّ واشنطن “مستعدة لإنجاز سلسلة من الاتفاقات التاريخية” مع السعودية، تشمل ميثاقا أمنيا ومشروع قيام دولة فلسطينية، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي إنّ كل هذه المشاريع ستتطلب من إسرائيل اتخاذ “خيارات جريئة لتحويل تقدمها الاستراتيجي ضد إيران وحلفائها إلى استراتيجية متماسكة للأمن على المدى الطويل

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وإنه “سيرد بقوة على أي انتهاك” من جانب حزب الله. وأعلن أن إسرائيل ستحتفظ “بحرية العمل العسكري الكاملة” بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة. وسينهي حزب الله وجوده المسلح على امتداد الحدود جنوبي نهر الليطاني.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن الجيش اللبناني سيكون مستعدا لنشر خمسة آلاف جندي على الأقل في جنوب لبنان مع انسحاب القوات الإسرائيلية، وإن الولايات المتحدة قد تلعب دورا في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.

(وكالات)