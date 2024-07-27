سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا يوم الإثنين

27 - يوليو - 2024

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واشنطن:  نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن شخصين مطلعين القول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا يوم الاثنين، وأضافت أنه من المرجح أن يدعم تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ.

كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.

ومن المتوقع أيضا أن يسعى إلى تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخري، حسبما أوردت صحيفة بوليتيكو، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في يوليو/ تموز بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وأضاف التقرير أن بايدن سيعلن عن ذلك في تكساس يوم الاثنين وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة.

(رويترز)

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