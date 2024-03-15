سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن: عدد كبير من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه إزاء إسرائيل- (فيديو)

15 - مارس - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى “خطابا جيدا” أمس الخميس والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن تصريحات شومر في قاعة مجلس الشيوخ أمس “لقد ألقى خطابا جيدا”.

وأضاف بايدن “لقد عبر (شومر) عن مخاوف جدية… يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين”، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 15, 2024 الساعة 4:33 م

    فقدت المصداقية يا أيها العجوز المخرفن الثمانيني، ودماء أطفال ونساء غزة العزة في عنقك إلى يوم القيامة 🇵🇸🤕☝️🔥🚀

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  2. يقول فاعل خير لوجه الله:
    مارس 15, 2024 الساعة 6:25 م

    ندعو الله العظيم الجبار القدير في هذا اليوم المبارك ان يزلزل الارض من تحت امربكا و اسرائيل

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  3. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    مارس 15, 2024 الساعة 6:48 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايدن: عدد كبير من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه إزاء إسرائيل الخوف كل الخوف على إسرائيل الان يجب عمل انتخابات في اسرائيل لكي يذهب السفاح النتن ياهو ويستلم زمام المذبحة سفاح اخر يقتل بس برحمة كلهم قتلة لا فرق بينهم جميع حكام إسرائيل من مدرسة واحدة الإرهاب ولكن النتن ياهو بجهله خدم القضية الفلسطينية وضر أمريكا بل فضح الغرب ب الكامل وجعل جميع شعوب العالم تعرف حقيقة إسرائيل العنصرية ولهذا يجب ان يذهب قبل ان يدمر إسرائيل. وهذا العجوز الخرفان الان يعترف ان الأغلبية عندها خوف ولم يقل لنا نوع الخوف. حسبي الله ونعم الوكيل

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  4. يقول جوبا فلسطين:
    مارس 15, 2024 الساعة 7:25 م

    اللهم بهذا الشهر المبارك ان ترنا بامريكا وبريطانيا والصهاينة الانجاس وكل من معهم عجائب قدرتك وتدمرهم تدميراً وتجعلهم عبرة لكل الناس .

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  5. يقول محمد يعقوب:
    مارس 15, 2024 الساعة 7:41 م

    صح ألنوم يامستر بايدن! من ألمؤكد أنك شاهدت ما حل بقطاع غزة من قتل ودمار جنونى ربما لم يسبق أن حصل فى منطقه. أنت تعرف يامستر بايدن أن نتنياهو ألف وزارته بصحبة سموستريتش وبن غفير حتى ينجو من ألمحكمة ألتى كانت ستأمر بإعتقاله. هذا ألإثنان بإنضمامهما للحكومة أنقذا نتنياهو من ألحكم. أنت تعرف أن هؤلاء متطرفان جدا ويريدان أن إن تكون إسرائيل من ألفرات إلى ألنيل ولا يقطنها إلا أليهود. هذا ما دعى ألنتن إلى ألتمادى فى طغيانه على سكان قطاع غزة وعلى كل ما فى غزة. إبادة جماعية بما لديه من أسلحة دمار وقمت أنت يامستر بايدن بمساعدته بتزويده بكل ما يريده من سلاح. مئات ألآلآف قتلوا رجالا ونساء وأطفالا ولا زال ألقتل سارى ألمفعول . نتنياهو وافق بالأمس على غزو رفح آخر تجمع للفلسطينيين حتى يكمل مهمته ويقضى عل سكان غزة بالكامل. كل ما يصدر عنك يامستر بايدن هو ألعتاب مع أنك رئيس ألدولة ألأعظم. كان بإستطاعتك وقف نتنياهو عند حده ولكنك وربما من أجل ألصوت أليهودى ألذى تأمل أن يعطيك 4 سنوات أخرى فى ألبيت ألأبيض. أقول لك لكل ظالم نهاية إنها حكمة ألله فى آيه. أوقف جنون نتنياهو فورا .

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