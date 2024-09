بايدن: عدد كبير من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه إزاء إسرائيل- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى “خطابا جيدا” أمس الخميس والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن تصريحات شومر في قاعة مجلس الشيوخ أمس “لقد ألقى خطابا جيدا”.

وأضاف بايدن “لقد عبر (شومر) عن مخاوف جدية… يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين”، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.

Biden praises Sen. Chuck Schumer’s anti-Netanyahu speech: “He made a good speech.”

His handlers then promptly and aggressively herd the press out of the room. pic.twitter.com/qMPzj9kVYw

— RNC Research (@RNCResearch) March 15, 2024