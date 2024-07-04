بايدن عن المناظرة مع ترامب: لقد أخفقت وارتكبت خطأ

واشنطن: اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بأنه “ارتكب خطأ” خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة “سي إن إن” الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بايدن خلال مقابلة مع الإذاعي إيرل إنغرام: “لقد قضيت ليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي، كما تعلمون، لقد أخفقت لقد ارتكبت خطأ.. هذه 90 دقيقة على المسرح، انظروا إلى ما فعلته خلال 3 سنوات ونصف”، وفقا لـ”سي إن إن”.
ويأتي اعتراف الرئيس الأمريكي بأنه “أخطأ” في هذه المقابلة الجديدة وسط تساؤلات حول مستقبله السياسي.
ويصر البيت الأبيض على أن بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي رغم ضغوط بعض الديمقراطيين.
وفي سياق متصل، ذكر إنغرام، في مقابلة مع “سي إن إن” أن بايدن “لا يظهر علامات لرجل مستعد للاستسلام”.
(د ب أ)
حكي فاضي، بايدن ما بيقدر يتحكم بعمره وبمرضه المعروف وهو الألزايمر ، يروح على بيته أو ع مأوى العجزة يرتاح قبل ما يموت ويشارك بإبادة أخرى.
أميركا الصهيونبة ، يا أميركا الصهيونية…😡
العديد من الطامعين في اخذ مكان بايدن والترشح ببطاقة الحزب الديمقراطي يغذون الشعور والبروبغاندا انه كبير في السن، ولو كان عمره 100 سنة الدستور الامريكي يعطيه الحق ان يترشح ولو انقضى عمره فنائب الرئيس ليس موجود فقط للديكور، اضف لذلك ان الذي يدير السلطة مهما كان الرئيس هو دائما فريق متكامل من مستشارين وخبراء وليس شخصا واحدا. الاعلام للاسف هذه الايام يُحاول تنفيذ اجندات بعض الطامعين في أخذ مكان بايدن ولن ينجحوا . بالنسبة لغزة فليس في القنافذ املس مهما كان الفائز امريكا تدافع عن إسرائيل وانتهى اي امل، على الفلسطينيين ان يعيدوا حساباتهم ولا ينتظروا الكثير من الانتخابات الاميركية