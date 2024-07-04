بايدن عن المناظرة مع ترامب: لقد أخفقت وارتكبت خطأ

واشنطن: اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بأنه “ارتكب خطأ” خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة “سي إن إن” الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن خلال مقابلة مع الإذاعي إيرل إنغرام: “لقد قضيت ليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي، كما تعلمون، لقد أخفقت لقد ارتكبت خطأ.. هذه 90 دقيقة على المسرح، انظروا إلى ما فعلته خلال 3 سنوات ونصف”، وفقا لـ”سي إن إن”.

ويأتي اعتراف الرئيس الأمريكي بأنه “أخطأ” في هذه المقابلة الجديدة وسط تساؤلات حول مستقبله السياسي.

ويصر البيت الأبيض على أن بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي رغم ضغوط بعض الديمقراطيين.

وفي سياق متصل، ذكر إنغرام، في مقابلة مع “سي إن إن” أن بايدن “لا يظهر علامات لرجل مستعد للاستسلام”.

(د ب أ)