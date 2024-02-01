بايدن في ورطة مع العرب والمسلمين والأسيويين الأمريكيين وسكان هاواي الأصليين بسبب دعمه لإسرائيل

لندن ـ “القدس العربي”:
نشر موقع “أكسيوس” تقريرا لنيالا بودهو قالت فيه إن نصف الأسيويين الأمريكيين وسكان هاواي الأصليين وسكان جزر المحيط الهادئ يرون أن الولايات المتحدة لا تقدم “الدعم الكافي” للفلسطينيين في الحرب الحالية على غزة. وأشار الموقع إلى نتائج استطلاع أجراه مركز بيانات الأسيويين الأمريكيين وسكان المحيط الهادئ أو (إي إي بي أي داتا) ويكشف الإستطلاع الذي شارك فيه الكبار عن الفجوة الواضحة بين حملة إعادة انتخاب بايدن والناخبين الذين لا يتفقون معه على طريقة إدارته للحرب في غزة.
وتنبع أهمية الاستطلاع من أن الأسيويين الأمريكيين هم أكبر قطاع ديمغرافي صاعد في الولايات المتحدة، مع أن الدراسات نادرا ما حاولت، وحتى وقت قريب، استطلاع مواقف أفراده من السياسة المحلية والخارجية. وبحسب استطلاع “إي إي بي أي داتا”، فقد عبرت نسبة 49% من الكبار عن عدم رضاهم من الدعم المقدم للفلسطينيين وأن أمريكا “ليس داعمة بالقدر الكافي” لهم، واشتمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هذا الأسبوع على مواقف من الاقتصاد والصحة والوضع المالي الخاص. ومقارنة مع دراسة مسحية سابقة أجرتها أسوشيايتد برس/ مركز نورك في جامعة ميتشغان في تشرين الثاني/نوفمبر وجد أن نسبة 31% من الأمريكيين بشكل عام لم يكونوا راضين عن الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية للفلسطينيين. وقالت نسبة 48% في استطلاع “إي إي بي أي داتا” إن الولايات المتحدة “داعمة جدا” للإسرائيليبن، مقارنة مع نسبة 31% من الأمريكيين بشكل عام.
وعندما سئل المشاركون عن ولائهم السياسي قالت نسبة 25% إنها مع الحزب الجمهوري و 35% من المستقلين ونسبة 68% قالت إنها ديمقراطية وأن أمريكا “ليست داعمة بشكل كاف” للفلسطينيين.
نصف الأسيويين الأمريكيين وسكان هاواي الأصليين وسكان جزر المحيط الهادئ يرون أن الولايات المتحدة لا تقدم “الدعم الكافي” للفلسطينيين في الحرب الحالية على غزة
وأشار استطلاع “إي إي بي أي” أن نسبة 45% من المشاركين قالوا إن الولايات المتحدة ليست داعمة بالقدر الكافي للمجتمعات المسلمة الأمريكية، وقالت نسبة 26% إنها ليست داعمة لليهود. وكشف الاستطلاع عن انقسام جيلي، كما هو الحال اليوم في أمريكا. فنسبة 39% من الكبار المشاركين في استطلاع “إي إي بي أي” ممن قالوا إن الفلسطينيين لم يحظوا بدعم كاف، هم فوق سن الـ 60 عاما مقارنة مع نسبة 63% ممن هم ما بين 18- 29 عاما وقالوا إن الولايات المتحدة لا تدعم الفلسطينيين بالقدر المطلوب. ويعتقد كارثيك راماكريشنان المدير التنفيذي لبيانات الأسيويين الأمريكيين وسكان المحيط الهادئ “يعتقد الناس أن مجتمع الأسيويين الأمريكيين وسكان المحيط الهادئ أنهم يعرفون من يدعمون، ولكن بدون بيانات وبدون عينة ممثلة، لا نعرف ولم أعرف هذا قبل الإستطلاع الأخير”.
وأشار راماكريشنان إلى التهديد المحتمل على إدارة بايدن التي تريد الحصول على أصوات الأسيويين الأمريكيين وسكان المحيط الهادئ، لو فشلت “بعمل المزيد لمعالجة الأزمة الإنسانية ووقف إطلاق النار” في غزة.
ولوحظت نفس المشكلة بين الأمريكيين السود، كما قال، حيث أشار إلى تقارير جديدة حول القساوسة السود الذين ضغطوا على إدارة بايدن. ولعب الأسيويون الأمريكيون وسكان جزر المحيط الهادئ دورا مهما في حملة بايدن عام وشاركوا بأعداد كبيرة في ميتشغان وجورجيا، ولا تستطيع الحملة خسارة أصواتهم في حملته التي قد تكون إعادة تكرار للسباق مع دونالد ترامب في نهاية العام. وتعهد بعض العرب والمسلمين الأمريكيين الذين دعموا بايدن عام 2020 بألا يصوتوا له في 2024. وفي تحليل لنتائج 2020 وبخاصة الولايات المهمة، فلو قررت ولو نسبة بسيطة من المسلمين والعرب الأمريكيين البقاء في بيوتهم فسيكون بايدن في ورطة.
وعليه ستصب اللعنات من كل الجهات انتقاما لدماء أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🚀🔥
في أسئلة مطروحة خطاء.
ما معنى ان امريكا لا تقدم الدعم الكافي للفلسطينيين؟
اي دعم كافي او غير كافي الذي يتحدثون عنه في هذا السوءال الاهبل.
امريكا شريك مجرم مكتمل أوصاف الإجرام في حملة الإبادة الممنهجة امريكياً واسراءيليا ضد اهل غزة.
امريكا سيرت اسطولا غير مسبوق من السفن والطائرات المحملة بالعتاد العسكري الفتاك والذخائر التي استخدمت ولا تزال في إبادة اهل غزة عن بكرة أبيهم وأمهم.
امريكا ترفض وقف اطلاق النار وتستخدم الفيتو لمنع إيقاف الحرب.
امريكا لا يهمها إلا الإفراج عن مءة أسير وهوءلاء هم حديث الساعة لكل المسؤوليين الأمريكان وموضوع مزايدة بين السياسيين الأمريكان ولم يتطرق كلب أمريكي مسءوول الى عشرات الالوف من الشهداء.
ثم يأتي بعد ذلك عبيط ليسءال اذا كان الدعم الأمريكي كافيا لاهل غزة..
لا نامت أعين من يقوم بالاستطلاع والإحصاء.
Who cares about the arab voters
وهل تقدم أمريكا دعما اصلا للفلسطيينيين ليكون كافيا او غير كافي. ؟ و عن أي دعم يتحدث الموقع؟ اللهم اذا كان دعم الفلسطينيين في الموت البطيء .
ياجماعة كيف يعتقد احدنا ان اسرائيل لن تجد مدخلا إلى بلداننا مادام هناك من يعتقد انه يسوق امته كالقطيع .
الاستثمار لم يعد في السلاح ولا المال والمعادن ،المعدن الثمين والاهم هو الاستثمار في الإنسان وتنقيح العلاقة بينه وبين سياسته التي يفترض إنه يديرها بنفسه فمادامت الانظمة لاتثف في شعوبها والشعوب لاتحد الثقة في انظمة حكمها فهذه اهي لثقوب التي ستجلب الخراب اليوم وغدا