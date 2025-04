بايدن يؤكد لأنصاره أنه “على ما يرام” وسط تزايد الدعوات لانسحابه من السباق الرئاسي- (فيديو)

واشنطن: استأنف الرئيس الأمريكي جو بايدن حملته الانتخابية الجمعة لدعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية بعد أداء متناقض في مؤتمر صحافي هام، فشل في إسكات الأصوات المطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي.

وحاول بايدن طمأنة الناخبين إلى أنه في حالة جيدة الجمعة. وقال بايدن البالغ 81 عاما لأنصاره خلال عشاء في مطعم في نورثفيل بولاية ميشيغان التي يجب عليه أن يفوز بها في تشرين الثاني/ نوفمبر ليهزم دونالد ترامب “علينا إنهاء المهمة. وأؤكد لكم أنني على ما يرام”.

Here is Joe Biden campaigning in Michigan with no teleprompter, no notes, no preparation, just completely off the cuff. He talks about why he ran in 2020 and his son. This is important stuff and every American should hear it. Biden 2024. pic.twitter.com/clCYJkMRdc

— Harry Sisson (@harryjsisson) July 12, 2024