بايدن: لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار على ترامب سيغير مسار الانتخابات

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إنه غير متأكد مما إذا كان إطلاق النار على تجمع انتخابي لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف في مقابلة مع ليستر هولت من شبكة (إن بي سي) “لا أعرف وأنتم لا تعرفون أيضا” ما تأثير محاولة الاغتيال التي وقعت يوم السبت.

وفي سياق متصل، قال بايدن إنه أخطأ في استخدام مصطلح “بؤرة الهدف” في الإشارة إلى المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، وفق ما جاء في مقتطف من مقابلته مع شبكة (إن.بي.سي نيوز).

وجاء في تقرير لصحيفة بوليتيكو أن بايدن قال للمانحين في مكالمة خاصة قبل عدة أيام من إطلاق مسلح النار على ترامب إنه “حان الوقت لوضع ترامب في بؤرة الهدف”.

وأضاف بايدن “لقد كان من الخطأ استخدام الكلمة.. قصدت التركيز عليه، التركيز على ما يفعله”.

بايدن: “أشعر بالأمان مع جهاز الخدمة السرية”

أكّد الرئيس الأمريكي أنّه يشعر “بالأمان مع جهاز الخدمة السرية“، الوكالة المسؤولة عن حماية كبار الشخصيات في الولايات المتحدة والتي تتعرّض لانتقادات منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بايدن في المقابلة مع شبكة “إن بي سي” التلفزيونية إنّ “السؤال هو، هل كان عليهم توقّع ما حدث؟ (..) هذا يبقى سؤالاً مفتوحاً”.

وتعهّد جهاز الخدمة السرية التعاون مع تحقيق مستقّل سيتمّ إجراؤه بشأن محاولة اغتيال ترامب خلال تجمّع انتخابي في بنسيلفانيا الأحد.

تمكّن مهاجم من إطلاق النار على ترامب (78 عاماً) الذي خدشت رصاصة أذنه، في هجوم أحدث صدمة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت مديرة الوكالة كيمبرلي شيتل الإثنين إنّ “جهاز الخدمة السرية سيعمل مع الوكالات الفدرالية وفي الولايات، على فهم ما حصل وكيف حدث، وكيفية تجنّب وقوع حادث كهذا مجدّداً”.

وكان ترامب يتحدث أمام تجمّع انتخابي في باتلر بولاية بنسيلفانيا عندما دوّت طلقات نارية متتالية. وأمسك الرئيس السابق بأذنه بينما سال الدم على خدّه، ثمّ انحنى وراء المنضدة بينما احتشد حوله عملاء الخدمة السرية على المنصّة واقتادوه إلى سيارة قريبة.

وقُتل مطلق النار وأحد الحاضرين، بينما أُصيب شخصان آخران بجروح.

وأمر بايدن بإجراء تحقيق كامل ومراجعة للإجراءات الأمنية المتخذة خلال التجمّع الانتخابي، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المنعقد في ميلووكي في ولاية ويسكونسن والذي أعلن ترامب رسميا مرشحا عنه.

كذلك أمر بايدن جهاز الخدمة السرية بتوفير الحماية للمرشح المستقل روبرت إف كينيدي جونيور وهو ناشط في حماية البيئة ومشكك منذ زمن في جدوى اللقاحات.

ويأتي الإعلان عن التعاون مع التحقيق المستقل، بينما يخضع مكتب الخدمة السرية لضغوط متزايدة وسط تساؤلات حول كيفية تمكّن رجل مسلّح يحمل بندقية من التمركز على سطح على بعد حوالي 150 متراً من ترامب الذي يعدّ أحد أكثر الشخصيات المحمية في العالم.

يؤكد عزمه على مناظرة ترامب مجدّداً “في سبتمبر”

وأكّد بايدن الإثنين عزمه على أن يخوض “في أيلول/ سبتمبر” المقبل مناظرة ثانية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب بعد مناظرتهما الأولى التي جرت في نهاية حزيران/ يونيو وكان أداؤه فيها كارثياً.

وقال بايدن في المقابلة “سأناظره في الوقت الذي اتّفقنا فيه على المناظرة (…) في أيلول/ سبتمبر”.

وكانت الحملتان الانتخابيتان لبايدن وترامب اتّفقتا على تنظيم مناظرتين بينهما، جرت أولاهما في أتلانتا في حزيران/ يونيو وكان أداء بايدن فيها كارثياً.

وإثر تلك المناظرة تساءل كثيرون عمّا إذا بايدن سيعيد الكرّة وسط مطالبة أعداد متزايدة من الديمقراطيين بانسحاب من السباق الرئاسي.

ويواجه بايدن هذه الدعوات وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية أثارها أداؤه خلال المناظرة عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.

وخلال مقابلته مع “إن بي سي” شدّد بايدن على “مشروعية” المخاوف المتزايدة بشأن عمره، وقال “أفهم لماذا الناس يقولون يا إلهي، عمره 81 عاماً. كيف سيكون عندما يبلغ 83 أو 84 عاماً؟. هذا سؤال مشروع”.

(وكالات)