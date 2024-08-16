بايدن: لا ينبغي لأحد في الشرق الأوسط أن يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه لا ينبغي لأي طرف في الشرق الأوسط أن يقوض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وعبر عن اعتقاده أن الاتفاق بات يلوح في الأفق الآن، لكنه نبه إلى أن الأمر “لم ينته بعد”.

وكتب بايدن على مواقع التواصل الاجتماعي “لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية”.

وقال في وقت لاحق للصحافيين إنه متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف مساء الجمعة، دون الخوض في التفاصيل، “حتى ساعة مضت كان الأمر لا يزال مطروحا. أنا متفائل. الأمر لم يقترب من نهايته. هناك بضعة قضايا أخرى. أعتقد أن لدينا فرصة”.

وعندما سُئل عن موعد بدء وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى اتفاق، قال بايدن “يبقى أن نرى ذلك”.

وتصر إسرائيل على أن السلام لن يكون ممكنا إلا إذا تم تدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، في حين أكدت حماس أنها لن تقبل إلا بوقف إطلاق نار دائم وليس مؤقتا.

توقفت محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة الجمعة، ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وقطر ومصر إن واشنطن قدمت اقتراحا جديدا. وذكرت واشنطن، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يقلل من التهديد المتزايد بتوسيع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان بايدن قد طرح في البداية اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 مايو/ أيار، لكن الوسطاء واجهوا عقبات متكررة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، ونزوح ما يقرب من كامل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما تسبب في أزمة جوع وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية والتي تنفيها إسرائيل.

(رويترز)