بايدن “غير متأكد” من أنه كان سيسعى لإعادة انتخابه إذا لم يترشح ترامب

واشنطن: ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن للمتبرعين الديمقراطيين، الثلاثاء، أنه ما كان سيعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، لولا إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن ترشحه.

وأضاف بايدن للصحافيين خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة بوسطن: “لو لم يترشح ترامب، لست متأكدا من أنني كنت سأترشح”، وقال إن الديمقراطيين “لا يمكنهم السماح له (ترامب) بالفوز”.

وبحسب شبكة (سي إن إن) يعتبر بايدن نفسه “أفضل من يستطيع حماية أمريكا من ترامب”، ويصور الانتخابات المقبلة على أنها دفاع عن الديمقراطية.

ووصف بايدن ترامب، الثلاثاء، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد.

وقال بايدن في أول حملة من ثلاث حملات لجمع التبرعات في بوسطن يوم الثلاثاء: “لا أعتقد أن أي شخص يشك في أن ديمقراطيتنا معرضة للخطر أكثر من عام 2020” ، مضيفا ، “هذه المرة، نحن نترشح ضد منكر للانتخابات”، بحسب محطة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وأضاف بايدن: “لم يعد ترامب يخفي ما بجعبته الآن، إنه يخبرنا بما سيفعله، ويتحدث صراحة عن ذلك”.

وتابع: “استمعوا إلى ما يقوله بالفعل هذه الأيام. لقد قالها بصوت عال. يقول إن عام 2024 هو المعركة النهائية”.

وحذر بايدن من أن ترامب يمثل تهديدا كبيرا، قائلا: “دونالد ترامب وجمهوره مصممان على تدمير الديمقراطية الأمريكية”.

(د ب أ)