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بايدن: مقتل الناشطة الأمريكية-التركية بالضفة الغربية كان “حادثا عرضيا على ما يبدو”

10 - سبتمبر - 2024

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واشنطن:  زعم الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنّ مقتل الناشطة الأمريكية-التركية عائشة نور إزغي ايغي خلال تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي كان “حادثا عرضيا على ما يبدو”.

وقال بايدن “على ما يبدو كان حادثا عرضيا، لقد ارتدّت (الرصاصة) عن الأرض وأصيبت (الناشطة) عرضا”، في تصريح يأتي بعيد دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي للقيام بـ”تغييرات جوهرية” بعد مقتل الشابة “غير المبرّر”.

و قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن عبر لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء عن “القلق البالغ إزاء مسؤولية القوات الإسرائيلية عن الموت غير المبرر والذي حدث دون استفزازات” للمواطنة الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي في الضفة الغربية.

وذكر البنتاغون في بيان “حث الوزير الأمريكي الوزير جالانت على إعادة النظر في قواعد الاشتباك التي يتبناها الجيش الإسرائيلي في أثناء العمليات في الضفة الغربية”

(وكالات)

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  1. يقول Qusay Lubani:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 11:07 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    ليته ظل ساكتا
    والله أعذارهم القبيحة لتقتل النفس إيلاما أكثر من قنابلهم وصواريخهم ومدافعهم ورصاصاتهم!!
    والله لو يخرسوا فقط، لهان علينا الأمر بعض الشيء
    آه لو يخرسوا فقط !!!

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  2. يقول الجنتلمان:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 4:29 م

    قياسا على نفس اللامنطق.
    تدمير غزة عن بكرة أمها وأبيها وقتل اكثر من أربعين الف روح بريءة كان خطاء غير متعمد وغير مقصود كذلك.
    هي كلمة باطل وشهادة زور هو قاءلها ولا يعرف هذا المعتوه إلى اي تهلكة ستلقي به.

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