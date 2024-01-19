أمريكا لا تزال تعارض وقف إطلاق النار في غزة.. وبايدن يعلق على رفض نتنياهو لحل الدولتين

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، مضيفا أنهما ناقشا الأمر اليوم الجمعة.
وردا على سؤال بشأن ما إن كان حل الدولتين “مستحيلا” بوجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن “لا ليس كذلك”.
وأضاف أن نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأنماط الممكنة إذ أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة.
وفي وقت سابق، أجرى بايدن ونتنياهو اتصالا هاتفيا بشأن غزة الجمعة، في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر وسط تقارير عن توترات بينهما، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونتنياهو “ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة”، مضيفا أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا.
وفي مؤتمر صحافي تطرق فيه للمحادثة الهاتفية الجديدة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن نهج واشنطن تجاه الصراع يؤتي أكله مع بدء إسرائيل الانتقال إلى عمليات أقل حدة في غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا كاملا لإطلاق النار في القطاع.
(وكالات)
بايدن بحاجة الى دعم مالي من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة،، ولكن تلقي اي دولار مرهون باعطاء الولاء الكامل لرئيس الوزراء الصهيوني والاحزاب الاستيطانية المتطرفة،،، فعند تقديم تعهدات حول الولاء التام وتعيين شخصيات من اللوبي في المناصب الاكثر اهمية في الادارة، خاصة فيما يتعلق بوزارة الخارجية، والادارات المسؤولة عن الوطن العربي، اضافة الى اللجان في المجالس ، وسكرتاريات الوزارات جميعا، اضافة الى السفارات الامريكية حول العالم،، اي الاختراق الكامل للحكومة الفيديرالية وصناعة القرار فيها وموارد الشعب الامريكي، ليكون من يحكم حقا ، هو اللوبي، ويكون الشعب الامريكي مجرد عبيد,, الولايات المتحدة هي ارض الميعاد الحقيقية لهم، وهي تحقق نبوءات توراتهم,,, !!
مسرحية رديئة الاخراج من قبل فرقة قتلة الأبرياء في غزة ……!
عليكم اللعنة جميعا يا معشر اللئام المنافقين العنصريين البغيضين المقتين الفاشيين المتغطرسين تقتلون أطفال فلسطين عليكم العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🚀🚀🚀🚀