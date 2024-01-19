أمريكا لا تزال تعارض وقف إطلاق النار في غزة.. وبايدن يعلق على رفض نتنياهو لحل الدولتين

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، مضيفا أنهما ناقشا الأمر اليوم الجمعة.

وردا على سؤال بشأن ما إن كان حل الدولتين “مستحيلا” بوجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن “لا ليس كذلك”.

وأضاف أن نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأنماط الممكنة إذ أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة.

وفي وقت سابق، أجرى بايدن ونتنياهو اتصالا هاتفيا بشأن غزة الجمعة، في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر وسط تقارير عن توترات بينهما، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونتنياهو “ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة”، مضيفا أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا.

وفي مؤتمر صحافي تطرق فيه للمحادثة الهاتفية الجديدة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن نهج واشنطن تجاه الصراع يؤتي أكله مع بدء إسرائيل الانتقال إلى عمليات أقل حدة في غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا كاملا لإطلاق النار في القطاع.

(وكالات)