بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة- (فيديو)

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من البيت الأبيض أن اتفاقا بشأن الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا جدا.
وقال بايدن “نحن قريبون جدا، قريبون جدا” من اتفاق، و”سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن الى عائلاتهم قريبا جدا”.
وأضاف “لا أريد الخوض في التفاصيل لأنه لا يحصل شيء إلا حين يحصل فعليا”، مضيفا أن “الأمور تبدو جيدة راهنا”.
President Biden on ongoing effort to bring home hostages: “We’ve been working on this intensively for weeks…We’re now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon…Nothing is done until it’s done…but things are looking good at the moment.” pic.twitter.com/Kre9OqJgPJ
— CSPAN (@cspan) November 21, 2023
وبدا خلال الساعات الماضية أن اتفاقا للإفراج عن المحتجزين لدى حماس مقابل هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيعلن قريبا، في اليوم السادس والأربعين من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الثلاثاء، أن هناك تقدما في شأن مسألة إعادة المحتجزين.
وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال، فجر الثلاثاء، إنّ “الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات حول المحتجزين في “أقرب نقطة” من الوصول الى اتفاق منذ بدئها.
وقال مصدران قريبان من الملف، الثلاثاء، إن الاتفاق سيشمل إطلاق سراح “50 إلى 100” محتجز مدني لدى حماس مقابل الإفراج عن 300 امرأة وطفل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وستتم عملية التبادل على مراحل بمعدل “عشرة” محتجزين إسرائيليين مقابل “ثلاثين” أسيرا فلسطينيا يوميا.
(وكالات)
هذا الرجل لا ثقة اخواننا الغزاويون به هذا انسان حاقد على الإسلام و يقف دائما مثل الجمهوريون مع اسرائيل.يجب على حماس أن تستغل ضعف الكيان الغاشم على جبهة القتال فحسب تقديرات متخصصين في الحروب يبلغ حاليا منذ بدء المعركة على ارض غزة الطاهرة عدد قتلاه من جنود العار 250 قتيلا على ابسط التقديرات لكي تطالب بعدد هائل من اخواتنا و اطفالنا و رجالنا الغزاويون و أبناء الصفة الأسرى.
وما دخل بايدن
بهذا هو رئيس أمريكا
وهل غزه في أمريكا؟
الاهم كيف سيقوم من استخدم بايدن باغتياله وتصفيته مع ارثه وجرائم الحرب التي يقوم بها وقضايا فساده: هل سيكون سقوط عن السلم، ام في الحمام،، لانه بالدليل المصور بالبث المباشر لا يعرف الاتجاهات و لا يدري من اين دخل او من اين سيخرج!!!! دهاليز ادارة وتشغيل ماكنة البيض الابيض والنخب الامريكية هي قبعة ساحر كابوي من تلك الاشباح التي تعرفونها,,,
{ وقال بايدن “نحن قريبون جدا، قريبون جدا” من اتفاق، و”سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن الى عائلاتهم قريبا جدا” } ….. اه
طبعا هذا المجرم الصهيوني وأحلافه الصهاينة ينتظرون حتى يتجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين العشرين ألفا – هذه هي خططهم في “التطهير العرقي” منذ البدء !!
ايها المجرم الصهيوني مايهمك فقط متى يطلق الصهاينة ام قتل الفلسطينيين باسلحتكم فهي لعبة تستمتعون بها في غزة..الويل لك في الدنيا و الاخرة
يبدو أن الإدارة الأمريكية تحت إدارة (بايدن) هي أكثر الادارات ضعفا، وانحيازا لدولة الكيان الصهيوني ومعاداة للقيم الأمريكية التي “نخروا بدننا” بها طيلة قرون. عموما مابقى له زمنا في البيت الأبيض لايساوي مامضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة. في تصريح سابق لهذا العجوز الزهايمر قال بما معناه يوجد مع الرهائن طفل عنده 3 سنوات وهو حزين لهذا ويجب سرعة تبادل الرهائن سبحان الله وحسبي الله ونعم الوكيل أنت يا بايدن قتلت لنا أكثر من 5500 طفل منهم حديث الولادة وجميع الاعمار حتى سن المرهقة أنت قاتل مثل اجدادك أنتم نشرتم الإرهاب في العالم تقتلون الشعوب العربية ب اسم محاربة الإرهاب وأنتم الإرهاب بنفسه أنتم من نشرتم البلطجة العالمية.
رمز البلاء و الظلم و القهر ولا تسكت الا امام القوي .