بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة- (فيديو)

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من البيت الأبيض أن اتفاقا بشأن الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا جدا.

وقال بايدن “نحن قريبون جدا، قريبون جدا” من اتفاق، و”سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن الى عائلاتهم قريبا جدا”.

وأضاف “لا أريد الخوض في التفاصيل لأنه لا يحصل شيء إلا حين يحصل فعليا”، مضيفا أن “الأمور تبدو جيدة راهنا”.

President Biden on ongoing effort to bring home hostages: “We’ve been working on this intensively for weeks…We’re now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon…Nothing is done until it’s done…but things are looking good at the moment.” pic.twitter.com/Kre9OqJgPJ

