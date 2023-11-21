بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة- (فيديو)

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من البيت الأبيض أن اتفاقا بشأن الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا جدا.

وقال بايدن “نحن قريبون جدا، قريبون جدا” من اتفاق، و”سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن الى عائلاتهم قريبا جدا”.

وأضاف “لا أريد الخوض في التفاصيل لأنه لا يحصل شيء إلا حين يحصل فعليا”، مضيفا أن “الأمور تبدو جيدة راهنا”.

President Biden on ongoing effort to bring home hostages: “We’ve been working on this intensively for weeks…We’re now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon…Nothing is done until it’s done…but things are looking good at the moment.” pic.twitter.com/Kre9OqJgPJ — CSPAN (@cspan) November 21, 2023

وبدا خلال الساعات الماضية أن اتفاقا للإفراج عن المحتجزين لدى حماس مقابل هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيعلن قريبا، في اليوم السادس والأربعين من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الثلاثاء، أن هناك تقدما في شأن مسألة إعادة المحتجزين.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال، فجر الثلاثاء، إنّ “الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات حول المحتجزين في “أقرب نقطة” من الوصول الى اتفاق منذ بدئها.

وقال مصدران قريبان من الملف، الثلاثاء، إن الاتفاق سيشمل إطلاق سراح “50 إلى 100” محتجز مدني لدى حماس مقابل الإفراج عن 300 امرأة وطفل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وستتم عملية التبادل على مراحل بمعدل “عشرة” محتجزين إسرائيليين مقابل “ثلاثين” أسيرا فلسطينيا يوميا.

(وكالات)