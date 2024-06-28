بايدن وترامب: تنافس على من هو الأكثر إسرائيلية؟

شهدت الولايات المتحدة المناظرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تجمع بين رئيسين: حالي وسابق، وتضمنت المناظرة، كما كان متوقعا، القضايا المحلية الأمريكية كالاقتصاد والمهاجرين والإجهاض، إضافة إلى قضايا السياسة الخارجية التي كان موضوعا الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية ـ الأوكرانية أهم نقطتين على جدولها.

طرح الرئيس جو بايدن مسألة «حماس» عبر تشبيهها بزعيم تنظيم «القاعدة» الذي اغتالته الولايات المتحدة في باكستان عام 2011، مؤكدا إن إدارته تواصل إرسال عناصر الاستخبارات لمعرفة كيف يمكنهم القضاء على الحركة الفلسطينية «كما فعلنا مع بن لادن». اعتمادا على هذا التشبيه والذي بنى عليه تماهيا بين موقفي أمريكا والدولة العبرية أكّد بايدن إن بلاده «أكبر مصدر لدعم إسرائيل في العالم» زاعما، بعد ذلك أن «حماس» هي «الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب» وأن خطته لوقف إطلاق النار وافق عليها الجميع، من مجلس الأمن إلى مجموعة السبع «إلى الإسرائيليين ونتنياهو نفسه»!

أضاف بايدن تعقيبا لافتا للنظر حول دوره في صد هجوم إيران على إسرائيل بقوله: «أنا الرجل الذي نظم العالم ضد إيران» فـ»لم يقتل أي إسرائيلي وتوقف الهجوم. لقد أنقذنا إسرائيل».

من دون أن يقدّم دفاعا عن «حماس» طبعا، كشف الرئيس السابق الأكذوبة التي لا ينفك بايدن يرددها بالادعاء بأن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة، فأكد ترامب أن إسرائيل «هي الطرف الوحيد الذي يريد الاستمرار في الحرب» مبيّنا قصده من ذلك بالقول إن على بايدن «ترك إسرائيل لتكمل مهمتها لكنه لا يريد أن يفعل ذلك». لا يعني ذلك فقط أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب بل يعني أيضا أن الرئيس الأمريكي يحاول كبح جماح الحكومة الإسرائيلية!

الخاتمة الإعجازية في مرافعة ترامب عمّن أيّ منهما الأكثر إخلاصا لإسرائيل تجسّدت بقوله إن بايدن «أصبح كفلسطيني. لكنهم لا يحبونه، لأنه فلسطيني سيئ للغاية. إنه ضعيف» والأغلب أن ترجمة هذا التصريح الترامبيّ المحيّر هو أن بايدن يحترم الفلسطينيين أكثر من اللازم لكن ذلك لم يُكسبه احترامهم لأنه شخص ضعيف.

رغم وجود اتجاه عام لاعتبار أداء بايدن أضعف من أداء ترامب لكنّ المناظرة كلها كانت تعبيرا كبيرا عن الركاكة والغثاثة والبؤس الذي وصلت إليه حال الطبقة السياسية في أمريكا، الدولة العظمى التي تدير شؤون العالم، والتي انتهى بها الحال بهذين الشخصين المتنافسين على إعلان تأييد حكومة من المتطرفين الفاشيين، الذين لدى بعض أهم أقطابها أحكام جنائية من قضاء إسرائيل نفسه (كما هو حال ترامب المحكوم في أمريكا) ورئيس وزرائها متهم أيضا بقضايا قد تزجه السجن، ناهيك عن النظر في اتهامها من قبل محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، وقرب صدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير حربه من المحكمة الجنائية الدولية.

لقد تنافس بايدن وترامب، في مناظرة تخص الأمريكيين، على من هو الأكثر صهيونية والأكثر دعما لإسرائيل، فأي رسالة وجهها المتنافسان على الرئاسة الأمريكية للعالم، وللمنطقة العربية، وللفلسطينيين، وحتى للإسرائيليين أنفسهم الذين لا يتفق كثير منهم مع سياسات نتنياهو وبن غفير وسموتريتش؟

المناظرة كانت فضائحية فعلا، وإذا كان الدرك قد وصل بالخصمين أن يتنافسا على أي منهما قادر على صعود السلم أو ضرب كرة غولف، فإن التنافس على إعلان الولاء لدولة أجنبية، تمارس حكومتها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، هو علامة كبرى على البؤس السياسي الأمريكي والعالمي.