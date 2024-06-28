بايدن وترامب: تنافس على من هو الأكثر إسرائيلية؟

شهدت الولايات المتحدة المناظرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تجمع بين رئيسين: حالي وسابق، وتضمنت المناظرة، كما كان متوقعا، القضايا المحلية الأمريكية كالاقتصاد والمهاجرين والإجهاض، إضافة إلى قضايا السياسة الخارجية التي كان موضوعا الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية ـ الأوكرانية أهم نقطتين على جدولها.
طرح الرئيس جو بايدن مسألة «حماس» عبر تشبيهها بزعيم تنظيم «القاعدة» الذي اغتالته الولايات المتحدة في باكستان عام 2011، مؤكدا إن إدارته تواصل إرسال عناصر الاستخبارات لمعرفة كيف يمكنهم القضاء على الحركة الفلسطينية «كما فعلنا مع بن لادن». اعتمادا على هذا التشبيه والذي بنى عليه تماهيا بين موقفي أمريكا والدولة العبرية أكّد بايدن إن بلاده «أكبر مصدر لدعم إسرائيل في العالم» زاعما، بعد ذلك أن «حماس» هي «الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب» وأن خطته لوقف إطلاق النار وافق عليها الجميع، من مجلس الأمن إلى مجموعة السبع «إلى الإسرائيليين ونتنياهو نفسه»!
أضاف بايدن تعقيبا لافتا للنظر حول دوره في صد هجوم إيران على إسرائيل بقوله: «أنا الرجل الذي نظم العالم ضد إيران» فـ»لم يقتل أي إسرائيلي وتوقف الهجوم. لقد أنقذنا إسرائيل».
من دون أن يقدّم دفاعا عن «حماس» طبعا، كشف الرئيس السابق الأكذوبة التي لا ينفك بايدن يرددها بالادعاء بأن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة، فأكد ترامب أن إسرائيل «هي الطرف الوحيد الذي يريد الاستمرار في الحرب» مبيّنا قصده من ذلك بالقول إن على بايدن «ترك إسرائيل لتكمل مهمتها لكنه لا يريد أن يفعل ذلك». لا يعني ذلك فقط أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب بل يعني أيضا أن الرئيس الأمريكي يحاول كبح جماح الحكومة الإسرائيلية!
الخاتمة الإعجازية في مرافعة ترامب عمّن أيّ منهما الأكثر إخلاصا لإسرائيل تجسّدت بقوله إن بايدن «أصبح كفلسطيني. لكنهم لا يحبونه، لأنه فلسطيني سيئ للغاية. إنه ضعيف» والأغلب أن ترجمة هذا التصريح الترامبيّ المحيّر هو أن بايدن يحترم الفلسطينيين أكثر من اللازم لكن ذلك لم يُكسبه احترامهم لأنه شخص ضعيف.
رغم وجود اتجاه عام لاعتبار أداء بايدن أضعف من أداء ترامب لكنّ المناظرة كلها كانت تعبيرا كبيرا عن الركاكة والغثاثة والبؤس الذي وصلت إليه حال الطبقة السياسية في أمريكا، الدولة العظمى التي تدير شؤون العالم، والتي انتهى بها الحال بهذين الشخصين المتنافسين على إعلان تأييد حكومة من المتطرفين الفاشيين، الذين لدى بعض أهم أقطابها أحكام جنائية من قضاء إسرائيل نفسه (كما هو حال ترامب المحكوم في أمريكا) ورئيس وزرائها متهم أيضا بقضايا قد تزجه السجن، ناهيك عن النظر في اتهامها من قبل محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، وقرب صدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير حربه من المحكمة الجنائية الدولية.
لقد تنافس بايدن وترامب، في مناظرة تخص الأمريكيين، على من هو الأكثر صهيونية والأكثر دعما لإسرائيل، فأي رسالة وجهها المتنافسان على الرئاسة الأمريكية للعالم، وللمنطقة العربية، وللفلسطينيين، وحتى للإسرائيليين أنفسهم الذين لا يتفق كثير منهم مع سياسات نتنياهو وبن غفير وسموتريتش؟
المناظرة كانت فضائحية فعلا، وإذا كان الدرك قد وصل بالخصمين أن يتنافسا على أي منهما قادر على صعود السلم أو ضرب كرة غولف، فإن التنافس على إعلان الولاء لدولة أجنبية، تمارس حكومتها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، هو علامة كبرى على البؤس السياسي الأمريكي والعالمي.
رؤية فيزياويّة نظُميّة للحياة.. مُوحِّدة The Systems View of Life: A Unifying Vision. رسالة «آينشتاين» إلى «روزفلت» مِن صفحتين في 2 آب 1939م، قبل أقل مِن شهر على غزو ألمانيا لبولندا: “سيّدي إن العمل الأخير في الفيزياء النوويّة جعل مِن المُحتمل تحويل اليورانيوم إلى مصدر جديد ومُهم للطّاقة. وقد يكون مِن المُمكن إقامة تفاعل نووي مُتسلسل في كتلة كبيرة مِن اليورانيوم… وهذه الظّاهرة الجَّديدة مِن شأنها أن تؤدّي أيضًا إلى صنع القنابل”. الرّسالة للبيع في مزادات كريستي في أيلول 2024م بنحو 4$ مِليون دولار.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن يكون حاضر في ذهننا دائما الخط الاستراتيجي الإسلامي النبوي وهو خط الإسراء والمعراج المسجد الأقصى مكة والمدينة يجب أن يبقوا في أمان أي أذى يصيب حماس هو من أجل قصف المسجد الأقصى وإن تمكنوا من ذلك سيضربون باقي الخط يجب توعية شباب الأمة بالأهمية الاستراتيجية لخط الإسراء والمعراج.
سبحان الله.. كل شيء زاد عن حده انقلب ضده..
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تصريح بايدن “لقد أنقدنا اسرائيل” كارثي بكل المقاييس لاسرائيل وامريكا معا..
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لعله لم يستشير مستشاريه .. وتحت ضغط ترامب ارتجل.. ارتجل كارثة..
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هذا اعتراف صريح بضعف مشروع اسرائيل.. وسيوضح الأمر للمجتمع الاسرائيلي
أولا وقبل كل شيئ.. ولن أعجب إن بدأت هجرة الاسرائيليين الى دول غربية آمنة لهم..
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تصريح يقول أن اسرائيل يمكن تدميرها.. وقد انقدها ترامب.. عكس اسطورة القوة
التي لا تقهر في الشرق الاوسط.. وواحة الديموقراطية هناك..
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أظن أن اللوبي الاسرائيلي ربما يتخذ موقفا من بايدن.. لأنه يكسر ما يبنيه اللوبي لعشرات السنين..
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ويبدو كل هذا بسبب عدالة السماء..
تصحيح رجاءا
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انقدها بايدن أعني..
مرة امريكا تعتبر حماس ضعيفة ومرة تعتبر اسرائيل
طبعا اهل التطبيع قلبهم على اسرائيل بان يظنوا بان اللوبي الاسرائيلي سيتخذ موقفا ضد بايدن
ولله في خلقه شؤون
عدت مرة أخرى.. طبعا تضع كلاما ليس لي على لساني كما تود ان يكون..
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انا احلل ما قاله بايدن.. وهذا واضح.. سوى لمن في قلوبهم مرض..
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اقرأ.. جيدا.. واراك قد قرات جيدا.. وحاولت التزييف .. فلم تستطيع..
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لقد وعدت القراء بتتبع هذا المسلسل.. مع شخصك الكريم وامثالك.. يومك طيب طبعا.. 😉
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بالمناسبة.. كلامك عن اهل التطبيع مردود عليك افقيا على مستوى الانف.. كي لا ارد لك الشتيمة على المباشر..
لم تطل ههنا طيلة الاسبوع.. ففط اليوم السبت.. هل انت خائف من شيئ.. ههههه
وإنك لعلى ظلال مبين.. دولة المغرب هي من طبعت..
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واستمر في تتبعي .. جميل.. ولا تحاول وضع كلام هو لك على لساني.. فهذا لا يجوز شرعا..
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ملخص..
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وانت تحرف الكلام عن موضعه.. “مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ.. ”
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ولا تظهر ما تخفي .. باستعمالك التقية.. التقية الإيرانية الهدامة.. لكن هدفك واضح..
دعم اسراءيل ليس مقصورا على بايدن وترامب.
It’s much more than that, it,s a pattern, it’s been a way of presidency life for all American presidents since the establishment of the entity which is known as alkayan.
جورج W X Y Z قدم لاسراءيل اكب خدمة يقدمها رءيس أمريكي (حتى نهاية رياسته) بالقضاء على اكبر قوة عربية اقتصادية عسكرية بشرية واعدة بتدمير العراق.
اوباما قدم اكبر خدمة جليلة لاسراءيل (حتى زمن رياسته) بالتخلي عن دعم الشعب السوري وبقاء نظام الأسد اكبر عميل وخادم لاسراءيل في المنطقة بناءا على طلب اسراءيل وانتم تشاهدون النتاءج بابو وام أعينكم.
ترامب قدم اكبر خدمة لاسراءيل حتى زمانه بنقل سفارة امريكا ال القدس وهم ما لم يجروء عليه اي من اسلافه ولا أصهاره من قبل وقام باكبر عملية تطبيع اجباري في التاريخ بين اسراءيل والاعراب.
بايدن مع تيهانه كان مصححا في موضوع اسراءيل وانقذها من الفناء والعدم بالدعم العسكري العهري الغير مسبوق.
Gavin newsom او غيره سيفعل نفس الشيء عند انتخابه.
خلوها على الله على رءاي المرحوم ابو جورج وديع الصافي.
اضافة الى الدعم المالي الذي يتلقاه من امريكا (ثلاثة مليار دولار سنويا ومنذ 1948 تاريخ انشاء الكيان الصهيونى المصطنع اي ما يزيدن 120 مليار دولار) اضافة الى ذلك تجري الولايات المتحده كل سته اشهر تدريبات ومناورات عسكرية مع العدو ومع ذلك اعتقد ان نهايته قد بدأت ولن تجديه نفعا جميع المساعدات التي تصله بسخاء من عرابيه الغربيين وعلى رءسهم أمريكا تحت الضربات القوية والنوعية التي يتلقاها من المقاومة الباسلة في غزة والضفة ومن حزب الله وانصار الله ومن اشاوس العراق
يتنافسان على من هو الاكثر نذالة ، و على من هو الأكثر تضحية بمصالح الشعب الامريكي خدمة لسيدهم الإرهابي النازي نتنياهو النتن
نعم الحاميه هذه هي حاكيه قديمه لكن ماذا فعل ابطالنا من اجل مواجهة هذه الحكايه لم يفعلوا سوى العار الذي يزكم الأنوف من شدة عارهم لكننا ماعدنا نتظر منه سوي هذا العار وعارنا اليوم كيف يمكننا اجبار هؤلاء الأبطال لتغيير اوضاعهم بما يخدم القضية ومصالحنا جميعا
لماذا لان كلاهما لا يقيمان وزن الدول العربية.
الإنحياز الأمريكي لصالح اسراءيل معروف وواضح منذ ان سيطر الصهاينه على فلسطين عام ١٩٤٨ ولحد الان ما عدا موقف الرئيس الامريكي أيزنهاور عام ١٩٥٦ بوقوفه ضد العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦. ولكن بالنظر لضعف الحكومات العربية والخلافات الفلسطينية الداخلية استمرت الدول الغربية في حمايتها لاسراءيل ودعمها بالمال والسلاح وعدم تمكين مجلس الأمن للامم المتحدة من فرض
الحل القائم على العدل للصراع العربي الاسرائيلي.
لوضع بعض النقاط على الحروف اذا سمح لنا جهاز التحرير
ابن الوليد اتجاره بفلسطين ودفاعه عن التطبيع مبنيان على حقائق ملموسة تشهد عليه هنا وهناك في حقل التعليق
بينما اتهامه لاحدهم بالتقية مبني على فانتازيا طائفية غير موجودة إلا في ذهنية ابن الوليد ذاته مما استوجب التنبيه
يرجى النشر وشكرا
أؤيد بشدة كلام الأخت رابعة