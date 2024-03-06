بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية في ولايات “الثلاثاء الكبير”

نورث كارولاينا- “القدس العربي”: فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايات يوم “الثلاثاء الكبير”، ومن بينها ولايات نورث كارولاينا، أركنساس، مين، تينيسي، أوكلاهوما، ألاباما وماساتشوستس.

وسيفوز بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نورث كارولاينا كارولينا الشمالية بعد ترشحه في الولاية دون معارضة، وفقًا لمشاريع المقر الرئيسي لمكتب القرار.

ومن المرجح أن يفوز بايدن بمعظم مندوبي الولاية البالغ عددهم 116 مندوبًا على الأقل، مع توزيع 76 منهم على أساس النتائج في مناطق الكونغرس بالولاية و40 على أساس النتيجة على مستوى الولاية.

وعلى الرغم من أن خصوم بايدن، النائب دين فيليبس وماريان ويليامسون، لم يكونا على بطاقة الاقتراع، إلا أنه لا يزال بإمكان الناخبين دعم خيار “غير ملتزم به” بعدم دعم بايدن في السباق.

ومن المتوقع أن يفوز دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فرجينيا، وفقًا لمقر مكتب القرار.

وواجه ترامب سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، والتي قدمت عرضًا في اللحظة الأخيرة للناخبين في الولاية خلال ظهورها الأسبوع الماضي.

ولم تحقق هيلي أي نتائج جيدة إلا في واشنطن العاصمة .

وقال ترامب تعليقاً على ذلك ” من الطبيعي أن يختار المستنقع (واشنطن) هيلي ملكة له”.