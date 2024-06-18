بايدن ودولة الاحتلال: من قبلة الدب إلى أوركسترا النشاز

في مساندة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتبرير حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة، تخوض الإدارة الأمريكية المعركة تلو الأخرى ولا تكاد تغلق جبهة حتى تفتح ساحة. فعلى الصعيد الخارجي، ابتداء من مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية وليس انتهاء بالمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية والإغاثية وقمم مجموعة السبع، لا يتوقف الدعم الأمريكي عند أدوار محامي الشيطان، بل يذهب أبعد إلى تأثيم أي وكل جهة تدين أو حتى تبدي انتقاداً خفيض الصوت لجرائم الحرب الإسرائيلية.

وهذا نهج يتخذ صفة استراتيجية شملت وتشمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ تأسيس الكيان الصهيوني، ويستوي أن يكون سيد البيت الأبيض ديمقراطياً أم جمهورياً، كما يحدث مراراً أن تزايد إدارة على أخرى سابقة من حيث الذهاب أبعد في مساندة دولة الاحتلال. ذلك لا يمنع مستويات شتى من فقدان الانسجام بين الرئيس نفسه وكبار مساعديه بصدد هذا الملف أو ذاك، كما يحدث حالياً بصدد اضطرار الإدارة إلى الانحناء أمام الواقع الفعلي الذي يفرضه عجز جيش الاحتلال عن تحقيق أي من أهدافه المعلنة في قطاع غزة والرضوخ بالتالي لمبدأ وقف إطلاق النار بعد تمنع وتعطيل في مجلس الأمن الدولي، والانعزال حتى عن أقرب الحلفاء أنصار دولة الاحتلال في أوروبا.

والمتابع لتحركات كبار المسؤولين الأمريكيين لن تفوته ملاحظة الأصوات المتنافرة ضمن ما تحرص إدارة بايدن على تسويقه تحت يافطة الأوركسترا المتكاملة والمتناسقة. ففي أعلى الهرم يواصل الرئيس الأمريكي اجترار خطته التي أعلنها أواخر أيار/ مايو، متهماً «حماس» بتعطيل التوصل إليها، وعاجزاً عن تحديد أي موقف قبول ملموس صريح من جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

من جانبها كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس قد حاولت اعتماد نبرة التعاطف الإنساني مع مآسي الضحايا الفلسطينيين في القطاع بهدف التخفيف من قبائح اصطفاف البيت الأبيض الأعمى خلف حرب الإبادة الإسرائيلية، لكنها عادت مؤخراً إلى الانضواء في الأوركسترا المتنافرة ذاتها فاستقبلت رهينة إسرائيلية محررة واستفاضت في تضخيم ما نُسب إلى رجال المقاومة الفلسطينية من انتهاكات افتُضحت الآن وانكشف تلفيقها.

كذلك بات واضحاً أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لا يزور المنطقة إلا بهدف شيطنة «حماس» والسعي إلى استجلاب ضغط بعض الأنظمة العربية على المقاومة الفلسطينية لتقديم التنازلات، وتبييض صفحة نتنياهو إلى درجة الكذب على لسان الأخير. في المقابل يواصل وليام برنز رئيس وكالة المخابرات المركزية مهام مماثلة، ولكن من زاوية إضافية هي التبشير بالتطبيع الإسرائيلي ـ السعودي. وأما عاموس هوكشتاين فإنّ زياراته المكوكية بين دولة الاحتلال ولبنان تطالب بالتهدئة من جانب واحد، وفي الآن ذاته تعزف على وتر التخويف من تدخل إيراني واسع في حال اندلاع حرب إسرائيلية ـ لبنانية.

وخلال الأشهر الأولى في حرب الإبادة الإسرائيلية أطلقت الصحافة الأمريكية صفة «عناق الدببة» على علاقة بايدن ونتنياهو، وأما المشهد الراهن فيواصل صيغة المعانقة تلك، ولكن بمرافقة مزيد من أنغام أوركسترا النشاز.