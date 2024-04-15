بايدن ورئيس الوزراء العراقي يناقشان الشراكة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط- (فيديو)

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين التزام واشنطن بأمن إسرائيل قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي.

وشدد بايدن، على التزام بلاده بحماية مصالحها ومصالح شركائها في منطقة الشرق الأوسط، وعزمها على تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

جاء ذلك في تصريحات لبايدن خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقب عقد مباحثات معه في البيت الأبيض.

وقال بايدن: “ملتزمون بحماية مصالحنا ومصالح شركائنا بالشرق الأوسط بما في ذلك العراق”.

وأضاف: “عازمون على تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط”.

Joe Biden reading STRAIGHT from a script. Some 28 year old mid-level midwit in Washington is the voice of America.pic.twitter.com/gJa2kWcpKA — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 15, 2024

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، متحدثا بجوار بايدن، إن وجهات النظر بين الجانبين قد تكون متباينة بشأن ما يحدث في المنطقة.

وأضاف السوداني أن العلاقات الأمريكية العراقية تمر بمنعطف مهم، وقال إنه سيناقش الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة.

وبدأ السوداني زيارة إلى واشنطن السبت الماضي، وذلك بالتزامن مع إطلاق إيران ردًا انتقاميًا ضد إسرائيل شمل إطلاق المئات من الصواريخ والمسيرات.

يأتي ذلك بينما تصاعدت خلال الساعات الأخيرة الدعوات والاتصالات من قادة ومسؤولين بالمنطقة العربية وحول العالم، في محاولة لمنع التصعيد بعد الرد العسكري الإيراني على إسرائيل، وسط مخاوف من نشوب حرب إقليمية بالمنطقة.

(وكالات)