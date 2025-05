بايدن ورئيس الوزراء العراقي يناقشان الشراكة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط- (فيديو)

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين التزام واشنطن بأمن إسرائيل قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي.

وشدد بايدن، على التزام بلاده بحماية مصالحها ومصالح شركائها في منطقة الشرق الأوسط، وعزمها على تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

جاء ذلك في تصريحات لبايدن خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقب عقد مباحثات معه في البيت الأبيض.

وقال بايدن: “ملتزمون بحماية مصالحنا ومصالح شركائنا بالشرق الأوسط بما في ذلك العراق”.

وأضاف: “عازمون على تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط”.

