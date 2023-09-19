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بايدن وزيلينسكي يخاطبان قادة العالم في الأمم المتحدة في اليوم الأول من اجتماعات الجمعية العامة- (تغريدة)

منذ 9 دقائق

جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي في لقاء سابق

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نيويورك: من المقرر أن يخاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة في اليوم الأول من أسبوع المناقشات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس من بين المتحدثين في المناقشة العامة الـ78 في نيويورك اليوم الثلاثاء.

وبدأ الأسبوع يوم الاثنين بقمة ما قبل المناقشة حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واعتبارا من اليوم الثلاثاء فصاعدا، سيلقي أكثر من 140 رئيس وزراء ورئيس دولة كلمات في المناقشة العامة.

ومن المرجح أن يجذب زيلينسكي، الذي يحضر الحدث في نيويورك شخصيا لأول مرة منذ بداية الحرب، أكبر قدر من الاهتمام، ويحضر مجموعة كبيرة من الاجتماعات الجانبية.

ومن المرجح أن تلعب حرب روسيا ضد أوكرانيا، التي بدأت في شباط/ فبراير 2022، دورا مهما في العديد من خطابات الأمم المتحدة.

ووصل زيلينسكي إلى نيويورك بعد ظهر يوم الاثنين مع زوجته أولينا زيلينسكا.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “سيقدم اقتراحا ملموسا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول كيفية تحصين مبدأ وحدة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على إحباط العدوان ووقفه”.

كما أشار إلى أنه سيجتمع مع بايدن في واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع، إلى جانب أعضاء الكونغرس والقيادة العسكرية.

ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات الجمعية العامة، ومثل العام الماضي، عندما لم يذهب أيضا، سيكون وزير خارجيته سيرغي لافروف وكيله في اجتماع نيويورك.

وفي آذار/ مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق بوتين بسبب جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، كان الرئيس الروسي مترددا في السفر خارج بلده الأم، متغيبا عن اجتماع لدول مجموعة العشرين في الهند واجتماع آخر لدول بريكس النامية في جنوب إفريقيا.

(د ب أ)

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