بايدن وزيلينسكي يخاطبان قادة العالم في الأمم المتحدة في اليوم الأول من اجتماعات الجمعية العامة- (تغريدة)

نيويورك: من المقرر أن يخاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة في اليوم الأول من أسبوع المناقشات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس من بين المتحدثين في المناقشة العامة الـ78 في نيويورك اليوم الثلاثاء.

وبدأ الأسبوع يوم الاثنين بقمة ما قبل المناقشة حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واعتبارا من اليوم الثلاثاء فصاعدا، سيلقي أكثر من 140 رئيس وزراء ورئيس دولة كلمات في المناقشة العامة.

ومن المرجح أن يجذب زيلينسكي، الذي يحضر الحدث في نيويورك شخصيا لأول مرة منذ بداية الحرب، أكبر قدر من الاهتمام، ويحضر مجموعة كبيرة من الاجتماعات الجانبية.

ومن المرجح أن تلعب حرب روسيا ضد أوكرانيا، التي بدأت في شباط/ فبراير 2022، دورا مهما في العديد من خطابات الأمم المتحدة.

ووصل زيلينسكي إلى نيويورك بعد ظهر يوم الاثنين مع زوجته أولينا زيلينسكا.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “سيقدم اقتراحا ملموسا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول كيفية تحصين مبدأ وحدة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على إحباط العدوان ووقفه”.

كما أشار إلى أنه سيجتمع مع بايدن في واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع، إلى جانب أعضاء الكونغرس والقيادة العسكرية.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the United States for the high-level week of the UN General Assembly and a visit to Washington, D.C.

I will attend the General Assembly, SDG Summit, and Security Council meetings at the UN, as well as a number of important bilateral talks.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2023