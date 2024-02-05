بايدن ونتنياهو: لا حدود لمبدأ «أخاصمك آه… أسيبك لأ»

بعد أن أطلق على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صفة «الرجل السيئ» انتقل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستوى أقذع من النعوت فاختار له المفردة الإنكليزية الأشهر، رباعية الأحرف دون سواها، طبقاً لما نقل موقع «بوليتيكو» الأمريكي ذو الصلات العليمة بشؤون البيت الأبيض.

وأفاد التقرير بأن سخط بايدن على نتنياهو تزايد خلال الأيام الأخيرة لاعتبارات عديدة قد يكون على رأسها ما أخذ يستجمعه فريق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي من مؤشرات أخطار وتهديدات جدية، على خلفية تأييد الإدارة المطلق للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مقابل المستوى الهابط والفاضح من ممارسة الضغوط على نتنياهو بصدد ما يواجهه المدنيون الفلسطينيون من أوضاع إنسانية كارثية.

وقد لفت الانتباه بصفة خاصة استطلاع رأي أجراه معهد YouGov مؤخراً وكشف أن 50٪ من الذين عرّفوا أنفسهم في صف ناخبي بايدن صنفوا العمليات العسكرية الإسرائيلية في خانة «الإبادة الجماعية» كما اتضح من الاستبيان أن المنصرفين عن التصويت للرئيس الحالي لم تعد شرائحهم تقتصر على الشباب أو أوساط اليسار وثمة ترجيح لكفة مرشح ثالث خارج نطاق التنافس المنتظر بين المرشح الديمقراطي بايدن والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. وهنا تُطرح بقوة أسماء مثل روبرت كنيدي الابن، وكورنل وست، وجيل ستين مرشحة الخضر، إلى جانب التأثير المتزايد لمنظمة «بلا تصنيف» التي تتزعمها نانسي جاكوبسن.

جانب آخر وراء سخط بايدن على نتنياهو يتمثل فيما بات يترسخ تباعاً من قناعة لدى مستشاري البيت الأبيض حول نوايا رئيس حكومة الاحتلال المبطنة في استدراج الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط، مع إيران وأدواتها في المنطقة بما يكفل استمرار تدفق الأسلحة والمعونات المالية الأمريكية، ويشغل واشنطن بعيداً عن ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال حول كيفية إدارة الحرب، فضلاً عن إلحاق ما يمكن من أذى بجهود طهران لاستغلال المشهد الراهن المتفجر.

أوساط الديمقراطيين في الحزب على نطاق عريض وفي الكونغرس أخذت تتوقف بجدية عند فارق الـ300 ألف صوت الذي يتناقص من رصيد بايدن في مواقع مثل ماديسون وديربورن وآن أربر وما إذا كانت ستكلّفه خسارة الانتخابات، وتتساءل كم من اللقاءات يتوجب أن تشهد مقاطعة خطب الرئيس وسؤاله عن المجازر في غزة، كي يدرك أن الزمن يسير ضده بإيقاعات متسارعة؟ وأما نائبة الرئيس فإنها تواصل استشعار ضغوط غزة، حتى حين تدور جولاتها حول حقوق الإجهاض.

ولم يكن ينقص هذه الحال سوى مواقف وزراء إسرائيليين متطرفين أمثال إيتمار بن غفير، ممن لم يكتفوا بتقريع الإدارة الأمريكية وتذكيرها بأن دولة الاحتلال ليست نجمة أخرى في العلم الأمريكي، بل اعتمدوا خطاب التحريض المباشر واتهام بايدن شخصياً بعرقلة العمل العسكري الإسرائيلي.

ورغم ذلك، ومع الاعتذار من عبارة نانسي عجرم الشهيرة، لا يلوح أن أي حدود سوف تفصل بايدن ونتنياهو عن مبدأ «أخاصمك آه، أسيبك لأ» الذي يجمع بينهما منذ هرولة الأول إلى تل أبيب، كأول رئيس أمريكي يزور دولة الاحتلال أثناء الحرب كما تفاخر الثاني.