بايدن ووزير دفاعه يتعهدان بنقل سلمي للسلطة… ومليارديرات سيكونون ضمن طاقم ترامب

لندن – «القدس العربي»: تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، في خطاب مقتضب، بتأمين انتقال “سلمي ومنظم” للسلطة إلى الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب.

ومن حديقة الورود في البيت الأبيض ألقى بايدن بنبرة هادئة خطابا إلى الأمة، شدد فيه على ضرورة “خفض” التوترات السياسية في البلاد، وذلك في أول موقف له منذ فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات. وتابع: “آمل أن نتمكن، بغض النظر عمن نصوت لصالحه، من اعتبار أنفسنا مواطنين وليس أعداء”.

وقال: “إنها أوقات عصيبة. أنتم تعانون (…) لا تنسوا كل ما أنجزناه. لقد كانت رئاسة تاريخية”. في الاثناء، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للقوات في مذكرة نُشرت، أمس، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) ملتزمة بانتقال منظم للسلطة إلى الإدارة المقبلة لترامب وأن الجيش لن يتدخل في السياسة ومستعد لتنفيذ “كل الأوامر القانونية”.

ومساء الأربعاء، شهدت عدة ولايات أمريكية تظاهرات احتجاجية على فوز ترامب، وتخللتها اشتباكات بين المحتجين والشرطة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نشطاء من حركة “أنتيفا” اشتبكوا مع عناصر من شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون. كما تجمع عدد كبير من المتظاهرين المناهضين لترامب، إلى جانب نشطاء من الجالية الفلسطينية الأمريكية في وسط مدينة شيكاغو، بولاية إلينوي، للتعبير عن معارضتهم لفوز ترامب. وردد المتظاهرون شعارات مثل “ليس رئيسي” و”فلسطين حرة” و”ناضل من أجل حريتنا”، بينما أغلقوا التقاطعات الرئيسية وعطلوا حركة المرور.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ستكون مهمة دونالد ترامب المقبلة هي تشكيل حكومته، كما يأمل في ضم وجوه موالية له إلى فريق الأمن القومي بعد التجارب السابقة الصعبة خلال ولايته الأولى. ومن بين هذه الشخصيات الأبرز التي ذكرتها صحيفة “فايننشل تايمز”، إيلون ماسك، رائد الأعمال الملياردير ورئيس شركة تسلا وإكس، الذي عينه ترامب رئيسا للجنة لتدقيق أداء الحكومة الفدرالية. كما ذكرت الصحيفة اسم مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، الذي تقرب من ترامب بعد انتخابات 2020. سوزي وايلز، مديرة حملة ترامب، هي أبرز المرشحين لرئاسة موظفي البيت الأبيض. أما وزارة الخزانة والاقتصاد، فستكون إما من نصيب سكوت بيسنت، الذي يدير شركة “كي سكوير كابيتال مانيجمنت”، والملياردير جون بولسون. كيفن هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين السابق، من أبرز الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي. وريك غرينيل، سفير واشنطن السابق في ألمانيا، مرشح بارز لوزارة الخارجية. توم كوتون، سيناتور أركنساس، مرشح لوزارة الدفاع. وروبرت كينيدي الابن، الناشط المناهض للقاحات، قد يتولى وزارة الصحة العامة.

وفي الردود الدولية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده غير معنية بنتيجة الانتخابات الأمريكية، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، أمس، مؤكداً أنه “لن نكون ضيقي الأفق في تطوير علاقاتنا مع الدول الأخرى، (حيث إننا) جعلنا الأولوية لتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والمجاورة”.

وفي روسيا، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الخميس إن قيادة روسيا تتذكر كلمات دونالد ترامب عن محاولة حل الأزمة في أوكرانيا، حتى لو كان يبالغ في السرعة التي يمكنه بها فعل ذلك.

وفي بودابست حيث اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال قمة للمجموعة السياسية الأوروبية: “إنني أتطلع إلى العمل معه (ترامب) مرة أخرى لتعزيز الروابط عبر جانبي الأطلسي”. وأضافت: “أعتقد أن الشيء المهم هو أن نحلل معا ما هي مصالحنا المشتركة ونعمل على تحقيقها”.