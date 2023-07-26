بايدن يأمر بإرسال أدلة مزعومة بشأن “جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا” إلى المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن- “القدس العربي”: أمر الرئيس جو بايدن الحكومة الأمريكية ببدء تبادل المعلومات حول جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية، حسبما قال مسؤول أمريكي.

وقال بايدن في وقت سابق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ارتكب بوضوح جرائم حرب”.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وقد أعاقت وزارة الدفاع في السابق الجهود لتبادل الأدلة على جرائم الحرب.

وكانت لدى وزارة الدفاع الأمريكية بعض المخاوف من أنه من خلال العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، يمكن للولايات المتحدة أن تفتح الباب أمام محاكمة القوات الأمريكية المنتشرة في الخارج.

وحققت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في مزاعم بارتكاب القوات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وفي بيان يوم الأربعاء، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدعم “مجموعة من التحقيقات الدولية” لمحاسبة الجناة، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام الأوكراني وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إنه لن يناقش التفاصيل الخاصة بأي تعاون، وهو ما يتفق مع ممارسة المحكمة في التعامل مع طلبات التعاون بطريقة سرية.

وأضاف “على نطاق أوسع، سنواصل العمل مع أوكرانيا ودول أخرى لفضح جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها القوات الروسية”.