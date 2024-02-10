بايدن يأمر بقطع المساعدات العسكرية عن الدول التي تنتهك “حقوق الإنسان”.. والخبراء يشككون بتنفيذ القرار

واشنطن- “القدس العربي”: أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قراراً من شأنه قطع المساعدات العسكرية عن التي تنتهك الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

ويهدف التوجيه الجديد لبايدن إلى تخفيف الانقسام بين الديمقراطيين بشأن دعمه العسكري للحرب الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس، التي أشارت إلى أن العديد من المشرعين الأمريكيين أشادوا بالأمر على الفور.

وارن: “هذا تغيير جذري فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المساعدات العسكرية الأمريكية وتأثيرها على المدنيين”

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الجمعة توجيهات بايدن – التي تهدف إلى توفير الاتساع والرقابة والمواعيد النهائية والقوة للجهود الرامية إلى ضمان عدم استخدام الحكومات الأجنبية للمساعدات العسكرية الأمريكية ضد المدنيين – بأنها تاريخية.

وقالت السناتور إليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس: “هذا تغيير جذري فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المساعدات العسكرية الأمريكية وتأثيرها على المدنيين”.

وتحدثت وارن في مؤتمر صحافي في الكابيتول مع ديمقراطيين آخرين تفاوضوا مع البيت الأبيض لمدة شهرين حول هذه المسألة، في جهد قاده السناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين.

وتقول وكالة المعونة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة هناك إن إسرائيل تمنع وصول الغذاء إلى 1.1 مليون فلسطيني في غزة

وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن التحدي الذي يواجه التوجيه الجديد سيكون هو نفسه الذي واجهته جميع الجهود السابقة لحجب الأسلحة والتمويل الأمريكي عن منتهكي حقوق الإنسان – سواء كانت الإدارات ستطبق بالفعل ظروف حقوق الإنسان ضد الحلفاء والشركاء من ذوي الأهمية الاستراتيجية.

روث: “المسألة لم تكن قط المعرفة باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية في انتهاك للقانون الدولي بقدر ما كانت تتعلق بإنفاذ القانون”

وقال كينيث روث، الرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش والأستاذ الزائر في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، إن “المسألة لم تكن قط المعرفة” باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية في انتهاك للقانون الدولي “بقدر ما كانت تتعلق بإنفاذ القانون”.

ويأتي الأمر الجديد فيما يعرف رسميًا باسم المذكرة الرئاسية. وتتمتع تلك المذكرات بقوة القانون، على الرغم من أن الرؤساء المتعاقبين يمكنهم إسقاط المذكرة.

أمر بايدن له تأثير فوري. ويمنح القرار وزير الخارجية أنتوني بلينكن 45 يومًا للحصول على “ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة” من المستفيدين الأجانب من المساعدات العسكرية الأمريكية الذين يخوضون صراعات نشطة، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بأنهم يستخدمون المساعدة العسكرية الأمريكية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وقانون حقوق الإنسان والمعايير الأخرى.

والحكومات الأجنبية التي تفشل في تقديم هذه الضمانات في الوقت المحدد ستتوقف مساعداتها العسكرية مؤقتا. لدى الإدارات أيضًا خيار تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية إذا رأت أن حكومة أجنبية لا تمتثل حقًا للقانون الإنساني وتدابير الحماية، على الرغم من ادعائها بذلك.

وتشمل المتطلبات الأخرى تقارير منتظمة من الإدارة بشأن الامتثال للمضي قدمًا. ويشمل ذلك الدول التي لا تخوض حربًا بشكل فعال.

يُستثنى من ذلك توريد أنظمة الدفاع الجوي وبعض المعدات الدفاعية الأخرى. وبينما يقول المؤيدون إن اللغة الصارمة للأمر ستحد من قدرة الإدارات الرئاسية على التهرب من روح الإجراء، فإن الأمر يسمح للإدارات بالتنازل عن المتطلبات في “ظروف نادرة وغير عادية”.