سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يأمر بمنع ترحيل الآلاف من الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً بموجب سلطة “الحماية المؤقتة”

14 - فبراير - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء بحماية آلاف الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرًا مقبلة، وذلك باستخدام سلطة هجرة  في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات متزايدة بشأن الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

ويحق لنحو 6000 فلسطيني الحصول على التأجيل بموجب برنامج يسمى المغادرة القسرية المؤجلة، والذي يسمح للمهاجرين الذين تعاني أوطانهم من أزمة بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

 وقال بايدن في مذكرة بشأن القرار إن “العديد من المدنيين ما زالوا في خطر” في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر ( (عملية طوفان الأقصى على المستعمرات الإسرائيلية في غلاف غزة).

وأضاف “ولذلك، فإنني أمر بتأجيل ترحيل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة”.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطًا بشأن الحرب، خاصة بين الأمريكيين العرب الذين كانوا في السابق دائرة انتخابية موثوقة بالنسبة له .

وفي الأسابيع الأخيرة، تظاهرت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين خارج محطات حملته الانتخابية، وهتفوا “جو الإبادة الجماعية”.

وفي حين أن انتقادات بايدن للحرب أصبحت أكثر قوة منذ 7 أكتوبر، فإن الولايات المتحدة لم تشر إلى أنها تخطط لتغييرات سياسية كبيرة مثل وضع شروط على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأدت الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتحول جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض مع قيام إسرائيل بقصف القطاع ردا على هجمات 7 أكتوبر.

وبحسب ما ورد، أشاد عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، بقرار إعفاء الفلسطينيين من الترحيل.

وأضاف: “هناك حاجة ماسة لذلك”. “نحن نرى أن الوضع في غزة وفلسطين لا يتحسن، وهذا أمر مرحب به، ويسعدنا أن نراه ينفذ. ونأمل أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى”.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 14, 2024 الساعة 10:26 م

    ” ويحق لنحو 6000 فلسطيني الحصول على التأجيل بموجب برنامج يسمى المغادرة القسرية المؤجلة، والذي يسمح للمهاجرين الذين تعاني أوطانهم من أزمة بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز ” إهـ
    هذا قانون متعارف عليه دولياً !
    و لكن :
    هؤلاء قد يعاملوا كلاجئين , وليس مهاجرين !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول قارئ:
    فبراير 15, 2024 الساعة 4:51 ص

    سلطة الحماية المؤقتة!!! قناع إنساني مزيف ظاهره رحمه وباطنه عذاب !!
    لتغطية على مخططات شيطانية في رفح وغزة !!!
    المن والسلوى على أهل غزة والمرابطين في بيت المقدس
    والطير الابابيل على اسرائيل وامريكا ومن لف لفيفهم

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  3. يقول غزاوي:
    فبراير 15, 2024 الساعة 5:53 ص

    مجر تساؤل.
    لماذا هي الخطوة “الإنسانية” !!!؟؟؟
    هذه الخطوة “الإنسانية” من بايدن الصهيوني وبلينكن اليهودي هي فقط تأجيل الترحيل، للتغطية عن خطواتهما “الشيطانية” في غزة، من دعم الكيان دبلوماسيا وماليا وعسكريا لإبادة الغزاويين وتهجير الباقين.

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  4. يقول عبد المجيد فرنسا:
    فبراير 15, 2024 الساعة 7:37 ص

    ثعلب مناور و ذئب قتال

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  5. يقول Djamel:
    فبراير 15, 2024 الساعة 8:09 ص

    كم انت انساني ورحيم يا بايدن…رحمتك فاقت رحمة وإنسانية الزعيم نيلسون مانديلا بكثير .

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