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بايدن يؤكد أن على حركة حماس الرد على مقترح التهدئة في غزة

منذ 13 دقيقة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: حضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء حركة حماس على الرد على مقترح تقدّم به الوسطاء لهدنة في غزة تشمل الإفراج عن الرهائن، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن “الأمر يتعلق حاليا بحماس، عليها المضي قدما بشأن المقترح الذي طُرح”، معتبرا أن كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى القطاع “غير كافية”، وذلك بعد أيام من اتصال شابه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

(أ ف ب)

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