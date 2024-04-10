بايدن يؤكد دعمه “الثابت” لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بهجوم كبير

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا الأربعاء دعمه “الثابت” لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بالرد على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران “تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل”.

وأضاف “كما أخبرت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من إيران وحلفائها، ثابت”.

وتابع الرئيس الأمريكي “أكرر: ثابت. سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل”.

يأتي هذا التعليق في ظل توتر بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية طريقة إدارة الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن إسرائيل سوف “تنال العقاب” بعد الهجوم الدامي الذي نسب إليها في الأول من نيسان/أبريل في سوريا.

ودمر الهجوم القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى مقتل 16 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. ونعى الحرس الثوري الإيراني سبعة من أفراده في الهجوم، بينهم ضابطان كبيران.

وتوعدت إيران بالرد على هذه الضربة التي أدت إلى تفاقم التوترات الإقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران.

والتزمت الولايات المتحدة الصمت في رد فعلها العلني على ضربة الأول من نيسان/أبريل، قائلة إنها لم تحدد ما إذا كانت إسرائيل قد قصفت المنشأة الدبلوماسية، وهو ما يشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية بشأن حرمة السفارات والقنصليات.

و قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه وجه رسالة “صريحة ومباشرة” إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحسين أوضاع المدنيين في غزة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بايدن قوله خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا “سنرى ما سيفعل فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لي”. كما دعا بايدن إلى تبني مقترح خاص بهدنة لمدة ستة أسابيع مقابل الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، قائلا إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل على الإفراج عنهم. وتابع بايدن “لن نتوقف حتى يتم الإفراج عنهم”. كما دعا الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء إسرائيل إلى فتح معبر إضافي والسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة المدمر. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن خطة زيادة توصيل المساعدات لقطاع غزة لتصل إلى 500 شاحنة يوميًا .

(وكالات)