بايدن يؤكّد مقتل 11 أمريكياً بهجوم حماس ويرجّح وجود رهائن أمريكيين في غزة

واشنطن: “هذه ليست مأساة بعيدة عنّا!”، بهذه الكلمات علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين على وجود 11 من مواطنيه في عداد مئات القتلى الذين سقطوا بنيران حركة حماس في هجومها المباغت على إسرائيل صباح السبت والذي اقتادت خلاله عشرات، بينهم “على الأرجح” أمريكيون، إلى قطاع غزة حيث تحتجزهم الحركة رهائن.

بالموازاة، أعلنت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس أنّها “ستدعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها”، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها تدين “بشكل لا لُبس فيه” الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة “حماس” على الدولة العبرية.

وأضافت الدول الخمس في بيانها “نحن جميعاً نعترف بالتطلّعات المشروعة للشعب الفلسطيني ونعتقد أنّه يحقّ للإسرائيليين والفلسطينيين أن يحصلوا على قدم المساواة على العدالة والحرية، لكن دعونا لا نخدع أنفسنا: حماس لا تمثّل هذه التطلّعات”.

وصدر البيان المشترك في أعقاب محادثة جرت بين بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وفقاً لبيان نشره البيت الأبيض.

وسيدلي بايدن (80 عاماً) الثلاثاء في البيت الأبيض بخطاب يتناول فيه هجوم حماس غير المسبوق.

إضاءة البيت الأبيض

وليل الإثنين، أضيء البيت الأبيض بلوني العلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض تضامناً مع الاحتلال.

والإثنين، قال بايدن في بيان إنّ 11 مواطناً أمريكياً على الأقلّ قُتلوا في الهجمات “المفجعة” التي شنّتها الحركة الفلسطينية المسلّحة، مؤكّداً أنّ “سلامة المواطنين الأمريكيين- سواء في الداخل أو الخارج- هي أولويتي القصوى كرئيس”.

ونقل البيان عن بايدن قوله عقب ترؤسه اجتماعاً لفريقه للأمن القومي في البيت الأبيض “ما زلنا نعمل على تأكيد ذلك، إلا أنّنا نعتقد أنّه من المرجّح أن يكون مواطنون أمريكيون من بين أولئك الذين تحتجزهم حماس”.

وتابع الرئيس الأمريكي “لقد أعطيت توجيهات لأعضاء فريقي بالعمل مع نظرائهم الإسرائيليين على أزمة الرهائن بكلّ جوانبها، بما في ذلك تشارك معلومات استخبارية ونشر خبراء من كلّ أقسام الحكومة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بجهود استعادة الرهائن”.

وقال بايدن إن كثراً من المواطنين الأمريكيين الأحد عشر الذين قُتلوا في هجمات نهاية الأسبوع كانت إسرائيل وطنهم الثاني.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل تسعة أمريكيين في هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وأعرب بايدن عن تضامنه مع “كلّ العائلات التي تضرّرت من الأحداث الرهيبة التي وقعت في الأيام القليلة الماضية”.

“الأمريكيون متّحدون”

وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه “نتذكّر الألم الناجم عن تعرّضنا لهجوم من قبل إرهابيين في ديارنا، والأمريكيون في جميع أنحاء البلاد متّحدون في مواجهة هذه الأعمال المروّعة التي أودت مرة أخرى بحياة أمريكيين أبرياء. هذه فضيحة”.

ووصف بايدن حصيلة القتلى الجديدة بـ”المفجعة”، علماً بأنّ هذا الرقم مرشّح للارتفاع بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية الإثنين أنّها لا تزال بدون أخبار عن عدد من مواطنيها في إسرائيل.

وحماس التي اتّخذت نحو 150 رهينة في هجومها المباغت على جنوب إسرائيل، هدّدت الإثنين بالبدء بقتلهم في حال استمر “استهداف أبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار”، بحسب ما قال متحدّث باسمها.

وجاء تهديد حماس بعدما أعلنت إسرائيل فرض حصار مطبق على غزة وقطعت إمدادات المياه عن القطاع، وهو ما أثار مخاوف لدى الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية فيه.

وقُتل 800 شخص على الأقلّ في إسرائيل منذ بدء هجوم حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل على الهجوم بقصف غزة حيث استشهد ما لا يقلّ عن 687 فلسطينيًا، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في القطاع.

“على مدى آلاف السنين”

وقال بايدن في بيانه إنّ “العديد من العائلات الأمريكية تعاني من هذا الهجوم ومن الجروح التي لحقت بها على مدى آلاف السنين من معاداة السامية واضطهاد اليهود”.

وأضاف أن قوات الأمن في سائر أنحاء الولايات المتّحدة عزّزت إجراءاتها حول الأماكن التي يتجمّع فيها اليهود في أعقاب هجوم حماس المباغت وغير المسبوق.

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ الولايات المتّحدة وإسرائيل حليفتان “لا تنفصلان”، متعهّداً “التأكّد من أنّ إسرائيل لديها كلّ ما تحتاجه للدفاع عن نفسها”.

ونشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات لديها مع خمس سفن حربية قرب إسرائيل دعماً للدولة العبرية، وعزّزت أسراب مقاتلاتها في المنطقة.

نسخة فرنسية معدّلة

من جهتها، نشرت باريس نسخة عن البيان المشترك الصادر ورد فيها أنّ القادة الخمس يدعون إيران إلى “عدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة”.

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا يدعون إيران إلى عدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة

وقال القادة في بيانهم بحسب النسخة الصادرة عن الإليزيه “ندعو المجموعات المتطرفة الأخرى، وكلّ دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصاً إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة”.

لكنّ الرئاسة الفرنسية ما لبثت أن عدّلت نسختها من البيان لتتوافق مع بقية النسخ الصادرة عن العواصم المعنية بأن أزالت منه الإشارة إلى إيران.

من جهته، حذّر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الإثنين حزب الله اللبناني المدعوم من إيران من مغبة اتّخاذ “قرار خاطئ” بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصدّيها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.

وشبّه المسؤول في البنتاغون الهجمات التي شنّتها حماس في نهاية الأسبوع على جنوب إسرائيل وقتلت خلالها مئات المدنيين بهجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المسؤول إنّ “ما شهدناه يُرتكب ضدّ مدنيين إسرائيليين هو مستوى وحشية تنظيم الدولة الإسلامية”، مشيراً إلى إحراق منازل وارتكاب مجازر بحقّ شبّان كانوا في حفلة موسيقية.

من ناحيته، قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي جون كيربي للصحافيين “ليست هناك أيّ نيّة لنشر جنود أمريكيين على الأرض“، مضيفاً أنّ الرئيس بايدن “سيحرص دائماً على أنّنا نحمي مصالح أمننا القومي وندافع عنها”.

وفيما يتعلّق بإيران، قال كيربي إنّ الولايات المتّحدة “لم تجد دليلاً قوياً وملموساً على تورّط إيران المباشر” في الهجوم الذي شنّته حماس السبت.

لكنّ كيربي اعتبر أنّ هناك “درجة من التواطؤ” من جانب الجمهورية الإسلامية بسبب دعمها الطويل الأمد لحماس.

(أ ف ب)