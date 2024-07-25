بايدن يعلن “تمرير الشعلة لجيل جديد” ويقول إنه سيعمل على إنهاء الحرب في غزة- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى على أنه سيعمل على إنهاء الحرب في غزة، وقال: “سنعمل على ضمان السلام في الشرق الأوسط”.
وأوضح أن لديه قائمة مهام مزدحمة خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته.
وقال: “لقد قررت أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي تسليم الشعلة إلى جيل جديد. إنها أفضل طريقة لتوحيد أمتنا”.
وأضاف الرئيس الثمانيني: “في الأسابيع الأخيرة، اتّضح لي أنّه يتوجّب عليّ توحيد حزبي”، مضيفا أن “الوقت” حان لكي تكون هناك “أصوات جديدة.. أصوات أشخاص أصغر سنا”.
وأشاد بايدن بنائبته كامالا هاريس (59 عاما) التي بات من شبه المؤكّد أنّها ستحلّ محلّه مرشّحةً عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/ نوفمبر، واصفا إيّاها بأنّها امرأة “ذات خبرة وقويّة”.
وقال إن هاريس “تتمتّع بالخبرة، إنّها قوية، إنّها كفؤة. لقد كانت شريكة رائعة بالنسبة إليّ”، مضيفا: “الآن الاختيار متروك لكم يا أيّها الشعب الأمريكي”.
وشدّد بايدن على أنّه ليس بطّة عرجاء، مؤكدا أنّه سيُواصل العمل على الاقتصاد وقضايا السياسة الخارجيّة الرئيسة لبقيّة فترة وجوده في منصبه. وقال: “خلال الأشهر الستّة المقبلة، سأركّز على تأدية عملي بصفتي رئيسا”.
وتابع أن “أميركا فكرة، فكرة أقوى من أيّ جيش، أكبر من أيّ محيط، وأقوى من أيّ ديكتاتور أو طاغية. إنّها أقوى فكرة في تاريخ العالم”.
وذكر أنه سيعمل على الدفاع عن الحريات الشخصية وخفض التكاليف للأسر العاملة المجتهدة.
وقال إنه سيواصل الضغط من أجل إصلاح المحكمة العليا وسيواصل السعي لحماية الأطفال من العنف المسلح. وأشار إلى أنه سيواصل مبادرته الساعية إلى القضاء على السرطان كما نعرفه.
جاء ذلك ذلك في خطاب ألقاه بايدن ليلة الأربعاء (بالتوقيت المحلي) من المكتب البيضاوي لشرح الأسباب وراء قراره عدم خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فيما يرقى إلى وداع طويل بعد 50 عاما من الخدمة العامة.
وبايدن هو أول رئيس في السلطة لا يسعى لإعادة انتخابه منذ عام 1968.
وهذه هي المرة الرابعة التي يستخدم فيها بايدن المكتب البيضاوي كرمز رسمي منذ توليه منصبه في عام 2021. وكان آخر خطاب له في المكتب البيضاوي في 15 يوليو/ تموز عندما حث الأمريكيين على تهدئة حدة الخطاب السياسي بعد محاولة اغتيال منافسه دونالد ترامب.
(وكالات)
المشكلة الاساسية هي ان اسراءيل لا تريد السلام العادل القائم على مبدأ الدولتين. والمشكلة الثانية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يتدخل مجلس الامن للأمم المتحدة ولا تتمكن من إلزام اسراءيل بالحل السلمي القاءم على العدل والمشكلة الثالثة ضعف الدول العربية والاسلامية وعدم تمكنها من دفع الولايات المتحدة الأمريكية للالتزام بالحل السلمي القاءم على العدل ولو ادى ذلك الى فرض عقوبات على اسراءيل.
الحل العادل فلسطین من البحر الی النهر نقطه علی السطر
بايدن انت كذاب كبير ،صهيوني قذر و مجرم حرب و آكل لحوم الاطفال you are a dirty canabalist
لست متأكدا ً من مقدرة بايدن على الضغط على اسراءيل. ومع ذلك فإن على وزارات الخارجية العربية والسفراء العرب في واشنطن أن يقابلوا المسؤولين الامريكيين ويطالبهم بالعمل الجدي والفعال من اجل الضغط على اسراءيل لوقف الحرب والانسحاب من غزة الان وليس غداً.
It is true Biden is a canabalist
بايدن فضح المستور بين جمل خطابه، انقسام حزبه حول ترشحه لولاية ثانية هو سبب اكتفائه بولاية واحدة.
الشرق الاوسط سيبقى تحت النار حتى نهاية ولايته لان ليس لديه ما يخسره ان استمر في دعم العملية العسكرية لتحرير المختطفين لدى الفصائل المسلحة في غزة، هو سيحاول وقف القتال ولا التزام بانتهائه
ارتحنا من هذه قذارة ولو ان الذي يخلفه سيكون او تكون اقذر منه ولكن الذي يفرحنا هو آنه اصبح مسخرة ومهزلة قبل أن يتنحى
ويجب على الدول أن تتحد لوقف الغطرسة الأمريكية على العالم.
أمريكا لا تحترم القوانين الدولية، لم يعد هناك شك.. هذه الدولة فقدت كل مصداقيتها الدولية.
وهذا لا ينبغي أن يكون مقبولا بعد الآن لدول العالم
لا يمكن لأي حر في هذا العالم -قبل أن يكون مسلما- أن ينتظر شيئا من ”كامالا هاريس” لأنها ببساطة هي سليلة هجرة تكونت من خليط هندي -تاميلي- هندوسي حاقد على الإسلام والمسلمين من جهة أمها، أما أبوها فهو مهاجر جمايكي سليل أحد ملاك الرقيق الجامايكيين..
و أما عن زوجها فهو اليهودي ”دوغلاس إمهوف”من كبار المحامين والمدافعين عن سياسة الكيان..