سياسة | دولي

بايدن يتحدث عن “حماية المدنيين” في مهاتفة مع نتنياهو

منذ ساعتين

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واشنطن- “القدس العربي”: قال البيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل أن تشن هجومها على حماس في غزة “بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي الذي يعطي الأولوية لحماية المدنيين”.

 وفي حديثه مع نتنياهو يوم الأحد، كرر بايدن تصريحاته المعتادة حول مزاعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، لكنه قال إن عليها أن تفعل ذلك بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين، وفقًا لبيان البيت الأبيض للمكالمة.

وناقش بايدن ونتنياهو الجهود المستمرة لتحديد مكان “الرهائن” وتأمين إطلاق سراحهم، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.
وقال البيت الأبيض إن “الرئيس شدد على الحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة”.

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