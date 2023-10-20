بايدن يتحدث هاتفياً مع والد الطفل الفلسطيني الذي قُتل طعناً في جريمة كراهية

واشنطن- “القدس العربي”: حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه إلى الأمة على تسليط الضوء على وديع الفيومي، الطفل الفلسطيني الأمريكي البالغ من العمر ست سنوات، والذي تعرض للطعن بوحشية حتى الموت فيما اتهمته السلطات بأنه جريمة كراهية .

وقال بايدن: “اسمه وديع”. ومضى في إدانة الهجوم، وقال إن أمريكا لا ينبغي أن تقف مع الإسلاموفوبيا، وخاطب المجتمعات العربية والإسلامية التي تعاني تحت وطأة الكراهية. كما خصص لحظة ليقول لإسرائيل “ألا يعميها الغضب” وهي تنفذ عملياتها الانتقامية في غزة.

وبعد ذلك مباشرة اتصل الرئيس بايدن بأسرة الفيومي وتحدث إلى والده وعمه.

وقد تعرضت حنان شاهين، والدة الطفل، للطعن أكثر من اثنتي عشرة مرة في الهجوم، ومن المتوقع أن تنجو.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس والسيدة الأولى أعربا عن تعازيهما للعائلة وأعربا عن التزامهما بالتحدث علناً ضد التعصب المناهض للفلسطينيين والعرب والمسلمين.

وجاءت تصريحات بايدن والمكالمة في أعقاب تواصل مباشر من البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع مع عائلة الصبي، وفقًا لعمه محمود يوسف، الذي عمل كمتحدث باسم عائلة الصبي المقتول. وقال يوسف لشبكة” إن بي سي نيوز” إن البيت الأبيض تحدث مع ممثل الأسرة في وقت سابق من هذا الأسبوع للتعبير عن تعازي الرئيس.

وقبل خطاب بايدن، قال يوسف إن الأسرة تقدر التواصل من البيت الأبيض، وقال إنه لا يزال محبطًا بشكل عام من الرئيس لأن بايدن كان يولي مزيدًا من الاهتمام لما يحدث في الخارج وليس بما يكفي لما يحدث محليًا، خاصة مع جرائم الكراهية ضد المسلمين.