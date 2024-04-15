بايدن يتصل مع قادة الكونغرس ويطلب منهم تمرير المساعدات العسكرية إلى إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: أجرى الرئيس الأمريكي بايدن مكالمة هاتفية مع أربعة من كبار قادة الكونغرس، الأحد، وأكد على “الحاجة الملحة” لأن يوافق مجلس النواب على الملحق الإضافي للأمن القومي، الذي سيوفر مساعدات عسكرية هائلة لإسرائيل.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن بايدن ومايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) اجتمعوا “لمناقشة هجوم إيران غير المسبوق ضد إسرائيل” بعد ظهر الأحد.

وتابع البيان: “ناقش الرئيس خلال الاتصال الحاجة الملحة لقيام مجلس النواب بإقرار ملحق الأمن القومي في أسرع وقت ممكن”.

وأكد شومر، وهو سياسي يهودي، اللقاء في بيان له، مكررا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل – في أعقاب الهجوم الإيراني في نهاية الأسبوع – ودعا جونسون، الذى تلقى تبرعات كبيرة من اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، إلى تمرير حزمة الأمن القومي، التي تشمل مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

وقال شومر: “إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل صارم”. “نحن بحاجة لمساعدة إسرائيل على البقاء قوية ضد إيران”.

ومع ذلك، أصدر كلاهما بيانات في أعقاب الضربات الإيرانية على إسرائيل يوم السبت، أكدوا فيها دعمهم لإسرائيل بينما دعوا مجلس النواب إلى تمرير ملحق الأمن القومي.

وقال حكيم جيفيرز، الذى تلقى أيضاً تبرعات كبيرة من اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، إن العالم يحترق، يجب أن نقف مع حلفاء الديمقراطية ونرد على أعداء ألحرية”.