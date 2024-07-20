بايدن يتعهد الفوز في الانتخابات رغم اعتراضات داخل حزبه على ترشحه

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة تمسكه بالترشح لولاية رئاسية ثانية رغم تزايد التمرد داخل حزبه الديموقراطي ضد بقائه، وما أثاره هذا من تكهنات بإمكان انسحابه قبل انقضاء عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وقال بايدن البالغ 81 عاما في بيان مكتوب من منزله في ديلاوير حيث يتعافى من فيروس كورونا “المخاطر مرتفعة والخيار واضح. معا، سنفوز”.

وتعهد بايدن الجمعة استئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل، مهاجما الرؤية “المتشائمة” للمستقبل التي قدّمها منافسه دونالد ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري وقبوله ترشيح الحزب رسميا.

لكن موقف بايدن المتحدي جاء مع انضمام ستة أعضاء ديموقراطيين آخرين في مجلس النواب وعضو آخر في مجلس الشيوخ إلى من يطالبونه علنا بالانسحاب من انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر بسبب مخاوف تتعلق بصحته وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

وأعلن أربعة من هؤلاء موقفهم في رسالة مشتركة حضوا فيها بايدن على “تمرير الشعلة”، وبينهم أعضاء في المجمعات الانتخابية للسود واللاتينيين الذين ظلوا حتى الآن محافظين على ولائهم له.

ودعا نحو 25 ديموقراطيا في مجلس النواب وثلاثة في مجلس الشيوخ بايدن إلى الانسحاب منذ المناظرة الرئاسية التي جمعته مع ترامب وكان أداؤه فيها كارثيا إلى حد أن سلسلة من استطلاعات الرأي أظهرت أن المرشح الجمهوري في طريقه لاستعادة البيت الأبيض.

وصدرت تقارير إعلامية مؤخرا تستند إلى مصادر مجهولة وتفيد بأن بايدن يضع خطة لخروج لائق في الأيام المقبلة، متقبلا تحذيرات كبار الديموقراطيين من أن وقته قد انتهى.

لكن حملته ردت قائلة إنه رغم وجود بعض “التراجع” في الدعم، إلا أن بايدن لا يزال المرشح الأفضل.

وقالت رئيسة الحملة جين أومالي ديلون لبرنامج “مورنينغ جو” على شبكة “ام اس ان بي سي” إن “الرئيس باق في هذا السباق بالتأكيد. جو بايدن ملتزم أكثر من أي وقت مضى إنزال الهزيمة بدونالد ترامب”.

– “خطة محسوبة” –

تصاعد الضغط على بايدن بشكل كبير الخميس مع ظهور تقارير عن إعراب الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وزعماء الحزب الحاليين في مجلسي الشيوخ والنواب، عن مخاوفهم وراء الكواليس بشأن ترشح بايدن.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الجمعة “هذا قراره”.

وأضاف لإذاعة “دبليو واي ان سي” أن “البطاقة الموجودة الآن يمكننا الفوز بها”، لكنه اشار إلى التحديات الماثلة التي يجب التعامل معها.

وفاز بايدن على ترامب عام 2020 ليصبح بذلك أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

ولكن مع تزايد المخاوف بشأن صحته، أظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي الأخيرة أنه يتخلف عن ترامب في سباق 2024، بما في ذلك في جميع الولايات المتأرجحة التي تعد ضرورية للفوز بنظام المجمع الانتخابي الأمريكي.

ووسط الانشقاقات في الحزب الديموقراطي، تتزايد التكهنات الإعلامية بأن بايدن يستغل وجوده في ديلاوير للتشاور مع أفراد عائلته والتفكير في المسار المقبل.

وذكرت شبكة “ان بي سي نيوز” أن بعض أفراد عائلة بايدن ناقشوا سيناريو انسحابه من السباق الرئاسي، رغم عدم وجود قرار نهائي بذلك.

وقد يتضمن القرار “خطة محسوبة بعناية” بناء على توقيت بايدن الخاص لإعطاء بعض الاحترام لهذا القرار المتأخر تاريخيا بعدم الترشح من قبل رئيس أمريكي لا يزال في منصبه.

وأي قرار يتخذه بايدن بالتنحي قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات 5 تشرين الثاني/نوفمبر يجب أن يحاول أيضا تجنب إثارة الفوضى في الحزب الديمقراطي بشأن خليفته.

والمرشحة الأوفر حظا هي نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تم بهدوء درس آفاق مواجهتها ترامب من جانب مسؤولي الحملة مع تعاظم أزمة بايدن.

وبدا الانقسام صارخا بشكل خاص مع إلقاء ترامب ما يشبه خطاب الانتصار خلال المؤتمر الجمهوري في ميلووكي الخميس، بعد أيام فقط على نجاته من محاولة اغتيال.

وقال الملياردير مايكل موريتز، أحد كبار المانحين للديموقراطيين، لصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعلق تبرعاته للحزب وينضم إلى الأصوات التي تدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

(أ ف ب)