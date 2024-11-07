بايدن يتعهد انتقالا “سلميا ومنظما” للسلطة مع ترامب

الرئيس الأمريكي جو بايدن يخاطب الأمة من حديقة الورود في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، 7 نوفمبر 2024، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية

واشنطن: تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، تأمين انتقال “سلمي ومنظم” للسلطة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وشدد الرئيس الديموقراطي من البيت الأبيض على ضرورة “خفض” التوترات السياسية في الولايات المتحدة، وذلك في أول موقف له منذ فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.

(أ ف ب)