سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يتعهد انتقالا “سلميا ومنظما” للسلطة مع ترامب

7 - نوفمبر - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن يخاطب الأمة من حديقة الورود في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، 7 نوفمبر 2024، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية

واشنطن: تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، تأمين انتقال “سلمي ومنظم” للسلطة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وشدد الرئيس الديموقراطي من البيت الأبيض على ضرورة “خفض” التوترات السياسية في الولايات المتحدة، وذلك في أول موقف له منذ فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.

(أ ف ب)

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 6:04 م

    ههه بايدن إلى مزبلة التاريخ يا سفاح أطفال ونساء غزة العزة، أيها البائس الحقير يا قتلة أطفال ونساء فلسطين إلى الجحيم وبئس المصير ✌️🇵🇸🤔🔥🐒🔥

    رد
  2. يقول احمد:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 6:30 م

    لعنه الله عليك أيها القاتل الصهيونى الي مزبلة التاريخ انت ومن ساعدك من الخونه العرب

    رد
  3. يقول ابن سعدون:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 6:30 م

    إلى مذبلة التاريخ وبأس المصير يا سفاح.

    رد

