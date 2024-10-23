بايدن: يتعين إيقاف ترامب “سياسيا”

كونكورد (نيوهامبشير): قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه “سياسيا”، وذلك في كلمة حماسية طالب فيها الديمقراطيين في مكتب للحملة الانتخابية في نيوهامبشير بالعمل الجاد من أجل الفوز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بايدن وسط تصفيق من الحاضرين في مكتب لحملة الحزب الديمقراطي في كونكورد بولاية نيوهامبشير “يتعين علينا إيقافه. إيقافه سياسيا. إبعاده. هذا ما يتعين علينا فعله”.

وقال بايدن إن ترامب، الرئيس السابق، يريد تجاهل ضمانات الدستور الأمريكي. وأضاف “ستكون ديمقراطيتنا على المحك” إذا فاز ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس.

وعندما كان مرشحا للرئاسة في عام 2016 قاد ترامب مرارا تجمعات ردد المشاركون فيها هتافات “أوقفوها”، في إشارة إلى مرشحة الحزب الديمقراطي آنذاك هيلاري كلينتون. ولم يطلب منهم التوقف عن ترديد هذا الهتاف.

وفي هذا العام وخلال تجمعات انتخابية لهاريس هتف مؤيدوها أحيانا “أوقفوه”، في إشارة إلى ترامب، الذي أدين بأربع وثلاثين تهمة جنائية تتعلق بالتستر على أموال تم دفعها لنجمة أفلام إباحية. كما يواجه اتهامات بمحاولة التلاعب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.

لكن هاريس أوقفت الهتافات وقالت إن وزارة العدل ستتعامل مع هذه المسألة بينما ستواصل هي السعي لهزيمة ترامب عبر صناديق الاقتراع.

(رويترز)