بايدن يتفاخر مجدداً بأنه “صهيوني” ورشيدة طليب تقول إن إدارته معرضة لخطر الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن- “القدس العربي”: تفاخر الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدداً بأنه صهيوني في حفل بالبيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.

وكرر بايدن “التزامه الثابت والراسخ بدعم إسرائيل”.

وزعم بايدن بأنه “لولا وجود إسرائيل لما كان اليهود يعيشون بسلام في العالم”.

وأكد بايدن بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم كل المساعدات العسكرية لإسرائيل من أجل القضاء على حركة حماس.

وقال بايدن: “تمكنا من إخراج أكثر من 100 رهينة ولن نتوقف حتى نستعيد الجميع”.

وأضاف “على إسرائيل أن تكون حذرة لأن الرأي العام العالمي يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها”.

وسخر العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي من بايدن بعد نشر مقطع فيديو لتصريحاته، وقال أحدهم “يبدو وكأنه على فراش الموت”.

وكتب معلقون ” اللعنة على جميع المتبرعين في مكان واحد”، ” هذا الرجل نكته”، “سكران” و” هذه التصريحات لن تساعده في الانتخابات”.

وفي سياق متصل، قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، الإثنين، إن إدارة بايدن عرضت نفسها “لخطر الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية” من خلال الاستمرار في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة أثناء ارتكابه لجرائم حرب خطيرة في قطاع غزة.

وفي بيان، انتقدت طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) قرار الإدارة، أواخر الأسبوع الماضي، بتجاوز الكونغرس والموافقة على بيع ذخيرة دبابات بقيمة 100 مليون دولار للجيش الإسرائيلي حيث أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين بقرارها قبل ساعة من منتصف ليل الجمعة، في تحايل على مراجعة الكونغرس للصفقة.

وقالت طليب، أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني تنتخب لعضوية الكونغرس: “بعد ساعات فقط من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، أبلغتنا إدارة بايدن بأنها تجاوزت الكونغرس لإرسال ذخيرة دبابات لـ (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بقيمة 100 مليون دولار لكي يستمر في ارتكاب جرائم حرب ومذابح للفلسطينيين الأبرياء.

طليب: لم نرسل الرئيس (جو) بايدن إلى البيت الأبيض لتسهيل قتل المدنيين الأبرياء

وقالت “منطقتنا لم ترسل الرئيس (جو) بايدن إلى البيت الأبيض لتسهيل قتل المدنيين الأبرياء”. “لم نخرج بأعداد كبيرة لانتخاب الرئيس بايدن ليقوم بتزويده بالقنابل اللازمة للإبادة الجماعية. إن رفض هذه الإدارة الاعتراف بالكرامة الإنسانية للفلسطينيين أمر مثير للقلق، وتصرفات مثل هذه تتحدث بصوت عالٍ وواضح”.

وأضافت “لقد شهد الرئيس بايدن قصف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس وأحياء بأكملها”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن وزارة الخارجية “استندت إلى بند الطوارئ في قانون مراقبة تصدير الأسلحة” لتبرير هذه الخطوة.

وقد أبقت إدارة بايدن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل محاطة بالسرية وحاولت تسريع تدفق الأسلحة من خلال العمل حول الكونغرس.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بما يقرب من 15 ألف قنبلة ـ بما في ذلك 2000 رطل من القنابل الخارقة للتحصينات ـ وما يقرب من 60 ألف قذيفة مدفعية، دون إرفاق أي شروط .

وخلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية، ونُشر الأسبوع الماضي، إلى أن إسرائيل استخدمت ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع لتنفيذ غارات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصًا من عائلتين. وقالت منظمة العفو الدولية إن الهجمات “يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب”.

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين بقرار بيع ذخيرة دبابات بقيمة 100 مليون دولار للجيش الإسرائيلي قبل ساعة من منتصف ليل الجمعة، في تحايل على مراجعة الكونغرس للصفقة

يحذر الخبراء والعلماء القانونيون منذ أكتوبر/تشرين الأول من أن المسؤولين الأمريكيين قد يجعلون أنفسهم متواطئين في جرائم الحرب – والإبادة الجماعية – من خلال الاستمرار في تسليح الجيش الإسرائيلي بينما يشن حربًا عشوائية على قطاع غزة.

ورددت طليب هذا التحذير يوم الإثنين، مشيرة إلى أن إدارة بايدن اختارت “منح أسلحة للجيش الذي يرتكب بشكل علني ونشط جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية”.

وقالت طليب: “لقد شهد الرئيس بايدن قصف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس وأحياء بأكملها”. “لقد رأى أطفالاً قتلى يُنتشلون من تحت الأنقاض وهم يرتدون ملابس النوم، وبدلاً من العمل من أجل وقف إطلاق النار، فإنه يرسل المزيد من الأسلحة لمواصلة المذابح”.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية حاليا تحقيقا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.