بايدن يتلقى صفعة جديدة من الناخبين في ولاية ويسكونسن بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة

ويسكونسن- “القدس العربي”: صوت ما يقرب من 50 ألف ناخب ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية في ولاية ويسكونسن لصالح مربع “غير ملتزم” يوم الثلاثاء، في أحدث تصويت احتجاجي بقيادة التقدميين على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وكانت المجموعة “غير الملتزمة”- 48 ألف صوت، أو حوالي 8 بالمائة – أكبر بأكثر من 10 مرات مما كانت عليه في عام 2020 وتجاوزت هامش الانتخابات العامة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في الولاية.

وقد حصلت حملات التصويت الاحتجاجية المختلفة في ولايات أخرى على إجمالي 26 مندوبًا، مع أقوى العروض في ميشيغان ومينيسوتا وواشنطن .

ولم تسفر الانتخابات التمهيدية في ولاية ويسكونسن عن أي مندوبين لصالح الاحتجاج، حيث أن الإجمالي غير الموجه لم يتجاوز 15 بالمائة من الدعم، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل ” القريبة من الكونغرس.

واختار 2% فقط من الناخبين الأساسيين للحزب الجمهوري بند “غير الموجه” في ولاية ويسكونسن.

وضاعف المنظمون هدفهم المعلن للحملة، وهو 20 ألف صوت.

وقد حظيت الحركة بدعم التقدميين والجالية العربية والإسلامية كجزء من الانتقادات المتزايدة ضد رد فعل بايدن على الحرب الإسرائيلية على غزة.

ودعا التقدميون بايدن إلى دعم وقف كامل لإطلاق النار في الحرب، ولكنه رفض هذه المطالب.

واحتفلت المجموعة الناشطة “استمع إلى ويسكونسن” بالأداء بعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء.

وقالت في بيان ” أمامنا ثلاثة أسابيع لإجراء الانتخابات التمهيدية الرئاسية. الكثير من الأيام المتعبة والليالي الطوال. لكننا سنفعل ذلك مرة أخرى بلمح البصر ” . “شكرًا لك ويسكونسن لجعل أصواتك مسموعة اليوم!”