بايدن يتهم إيلون ماسك بمحاولة “شراء” الانتخابات الأمريكية- (تغريدة)

أنقرة: اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الملياردير إيلون ماسك بمحاولة “شراء” الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن في منشور على منصة “إكس”، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، الأربعاء: “لقد سئمت من محاولة إيلون ماسك وأصدقائه الأثرياء شراء هذه الانتخابات”.

وطلب بايدن ممن يتفق معه في هذه القضية التبرع لحملته الانتخابية.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب ماسك على اتهامات الرئيس الأمريكي.

