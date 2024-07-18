بايدن يتهم إيلون ماسك بمحاولة “شراء” الانتخابات الأمريكية- (تغريدة)

أنقرة: اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الملياردير إيلون ماسك بمحاولة “شراء” الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن في منشور على منصة “إكس”، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، الأربعاء: “لقد سئمت من محاولة إيلون ماسك وأصدقائه الأثرياء شراء هذه الانتخابات”.

وطلب بايدن ممن يتفق معه في هذه القضية التبرع لحملته الانتخابية.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب ماسك على اتهامات الرئيس الأمريكي.

of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election. And if you agree, pitch in here.https://t.co/V93cYUUFQu — Joe Biden (@JoeBiden) July 17, 2024

ومساء الأربعاء، أعلنت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيعزل نفسه في ولاية ديلاوير.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أعلن ماسك لأول مرة عن دعمه الصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقال ماسك في منشور على منصة إكس: “أنا أدعم تماما الرئيس (دونالد) ترامب وآمل في تماثله للشفاء عاجلا”.

وادعت صحيفة “وول ستريت جورنال” في خبر نشرته الثلاثاء، أن ماسك يخطط لمنح ما يقرب من 45 مليون دولار شهريا للجنة العمل السياسي الجديدة America PAC والتي تدعم حملة ترامب الرئاسية.

(الأناضول)