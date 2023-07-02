بايدن يتوجه إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا من 9 إلى 13 يوليو

واشنطن: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا في الفترة من 9 إلى 13 تموز/يوليو.

وفي المحطة الأولى، سيزور بايدن لندن للقاء الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “لتعزيز العلاقة الوثيقة” بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 11 و 12 تموز/يوليو، وأخيرا سيزور هلسنكي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال.

وفي قال متحدث باسم قصر بكنغهام اليوم الأحد إن الملك تشارلز سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قلعة وندسور في العاشر من يوليو تموز.

وأضاف المتحدث أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

(وكالات)