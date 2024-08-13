سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يتوقع أن تتراجع إيران عن استهداف إسرائيل حال التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

13 - أغسطس - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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نيو أورليانز: توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل في حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي رده على سؤال للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إلى نيو أورليانز عما إذا كانت طهران ستتخلى عن استهداف إسرائيل إذا تسنى التوصل لاتفاق، قال بايدن “هذا ما أتوقعه”.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

(رويترز)

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  1. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 9:59 م

    إيران لا ترد على مقتل عربي مسلم.
    ايران ترد رد البنت الدلوعه فقط.
    نعيد و نقول إيران +إسرائيل = أمريكا.
    يا ناس من يصدق إيران يحتاج مراجعة دكتور بيطري .
    إيران تقدر فقط على أهل العراق وسوريا ولبنان واليمن .
    إيران لا تتجرأ على تركيا أو أفغانستان أو باكستان لأنهم سوف يرفعوا الإصبع الوسط من اليد في وجوههم الخبيثه.
    إيران تكره أي شيء اسمه عربي .

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  2. يقول منصف من المغرب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 10:11 م

    الإمبراطورية تتحكم في كل شيء في الشرق الاوسط.

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  3. يقول كريم:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 2:00 ص

    هذا اذا لم يكن مسبقا تم الاتفاق على وقف اطلاق النار بعد استشهاد اسماعيل هنية رحمة الله عليه

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  4. يقول سعد حسين:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 4:10 ص

    عراقي معارض نعم اخي العراقي الكفر مله واحده اسرائيل اميركا ايرا ن ..اميركا الحريه والعداله والديمقراطيه وضد العنصريه اعطت العراق على صحن من ذهب الى ايران ..انظر الى التغيير الديموغرافي والطائفي الان في العراق وانت احكم .لم تهدم كنيسه او حسينيه او جامع او اي مرقد ايام النظام السابق او كما يصفه البعض بالمقبور انظر الى الجيش العراقي في السابق والان ..الى هيبه الدوله يومها والفساد الان كنت جندي مكلف في الشتاء نلبس جاكيت اسمه قيافه لاتظهر فيه الرتبه البعض كان يأخذ لي التحيه العسكريه ظنا اني ظابط .هكذا كان الجيش ايامها .لو كان النظام السابق موجود ما تجرأت دوله الصهايهنه على عدوانها على اخواننا في غزه ايران لازالت تهيئ نفسها لضرب الكيان بس ليس قبل ان تعلمهم بذلك متى واين .What a Joke …

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  5. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 9:22 ص

    صفقة؟ أم حيلة وخديعة ومناورة!

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  6. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 5:07 م

    لن تركع إيران العظيمة التي تصنع سلاحها بنفسها أمام البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان كما يفعل عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام، ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒

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