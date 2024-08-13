بايدن يتوقع أن تتراجع إيران عن استهداف إسرائيل حال التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

نيو أورليانز: توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل في حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وفي رده على سؤال للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إلى نيو أورليانز عما إذا كانت طهران ستتخلى عن استهداف إسرائيل إذا تسنى التوصل لاتفاق، قال بايدن “هذا ما أتوقعه”.
Pres. Biden talks with media after arriving New Orleans … pic.twitter.com/CJ1diwcXb8
— Howard Mortman (@HowardMortman) August 13, 2024
وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
(رويترز)
إيران لا ترد على مقتل عربي مسلم.
ايران ترد رد البنت الدلوعه فقط.
نعيد و نقول إيران +إسرائيل = أمريكا.
يا ناس من يصدق إيران يحتاج مراجعة دكتور بيطري .
إيران تقدر فقط على أهل العراق وسوريا ولبنان واليمن .
إيران لا تتجرأ على تركيا أو أفغانستان أو باكستان لأنهم سوف يرفعوا الإصبع الوسط من اليد في وجوههم الخبيثه.
إيران تكره أي شيء اسمه عربي .
الإمبراطورية تتحكم في كل شيء في الشرق الاوسط.
هذا اذا لم يكن مسبقا تم الاتفاق على وقف اطلاق النار بعد استشهاد اسماعيل هنية رحمة الله عليه
عراقي معارض نعم اخي العراقي الكفر مله واحده اسرائيل اميركا ايرا ن ..اميركا الحريه والعداله والديمقراطيه وضد العنصريه اعطت العراق على صحن من ذهب الى ايران ..انظر الى التغيير الديموغرافي والطائفي الان في العراق وانت احكم .لم تهدم كنيسه او حسينيه او جامع او اي مرقد ايام النظام السابق او كما يصفه البعض بالمقبور انظر الى الجيش العراقي في السابق والان ..الى هيبه الدوله يومها والفساد الان كنت جندي مكلف في الشتاء نلبس جاكيت اسمه قيافه لاتظهر فيه الرتبه البعض كان يأخذ لي التحيه العسكريه ظنا اني ظابط .هكذا كان الجيش ايامها .لو كان النظام السابق موجود ما تجرأت دوله الصهايهنه على عدوانها على اخواننا في غزه ايران لازالت تهيئ نفسها لضرب الكيان بس ليس قبل ان تعلمهم بذلك متى واين .What a Joke …
صفقة؟ أم حيلة وخديعة ومناورة!
لن تركع إيران العظيمة التي تصنع سلاحها بنفسها أمام البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان كما يفعل عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام، ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒