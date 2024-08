بايدن يتوقع أن تتراجع إيران عن استهداف إسرائيل حال التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

نيو أورليانز: توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل في حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي رده على سؤال للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إلى نيو أورليانز عما إذا كانت طهران ستتخلى عن استهداف إسرائيل إذا تسنى التوصل لاتفاق، قال بايدن “هذا ما أتوقعه”.

