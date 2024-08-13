بايدن يتوقع أن تتراجع إيران عن استهداف إسرائيل حال التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

نيو أورليانز: توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل في حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي رده على سؤال للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إلى نيو أورليانز عما إذا كانت طهران ستتخلى عن استهداف إسرائيل إذا تسنى التوصل لاتفاق، قال بايدن “هذا ما أتوقعه”.

Pres. Biden talks with media after arriving New Orleans … pic.twitter.com/CJ1diwcXb8 — Howard Mortman (@HowardMortman) August 13, 2024

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

(رويترز)