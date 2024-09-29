سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن: “يجب تجنب” اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

29 - سبتمبر - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد على”وجوب تجنب” اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط، بعدما أسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان عن استشهاد نحو 50 شخصا.
وردا على سؤال لصحافي عن الحاجة إلى تفادي نزاع إقليمي، قال بايدن “ينبغي أن يحصل ذلك. يجب فعلا تجنب ذلك”.
(وكالات)

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  1. يقول عمر علي:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 10:16 م

    من الذي يسمعه إذا كانت اسراءيل قادرة على الحصول على السلاح الامريكي متى ما شاءت وكذلك ان اسراءيل تعرف انها محمية بالفيتو الامريكي في مجلس الامن للامم المتحدة.

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  2. يقول مروان:
    سبتمبر 30, 2024 الساعة 8:23 م

    سبحان الله ، هم يريدون اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط (كعادتهم في بغية إشعال النيران خارج بلدانهم لإضعاف الآخرين ومنعهم من التطور) ، ويقولون ندعوا لتجنب حرب أوسع…

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