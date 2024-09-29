بايدن: “يجب تجنب” اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

واشنطن: شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد على”وجوب تجنب” اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط، بعدما أسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان عن استشهاد نحو 50 شخصا.

وردا على سؤال لصحافي عن الحاجة إلى تفادي نزاع إقليمي، قال بايدن “ينبغي أن يحصل ذلك. يجب فعلا تجنب ذلك”.

(وكالات)