بايدن: “يجب تجنب” اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي جو بايدن
واشنطن: شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد على”وجوب تجنب” اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط، بعدما أسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان عن استشهاد نحو 50 شخصا.
وردا على سؤال لصحافي عن الحاجة إلى تفادي نزاع إقليمي، قال بايدن “ينبغي أن يحصل ذلك. يجب فعلا تجنب ذلك”.
(وكالات)
من الذي يسمعه إذا كانت اسراءيل قادرة على الحصول على السلاح الامريكي متى ما شاءت وكذلك ان اسراءيل تعرف انها محمية بالفيتو الامريكي في مجلس الامن للامم المتحدة.
سبحان الله ، هم يريدون اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط (كعادتهم في بغية إشعال النيران خارج بلدانهم لإضعاف الآخرين ومنعهم من التطور) ، ويقولون ندعوا لتجنب حرب أوسع…