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بايدن يجتمع مع فريق الأمن القومي بعد مقتل 3 جنود أمريكيين- (تدوينة)

منذ 30 دقيقة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا لمجلس الأمن القومي “لمناقشة الخيارات” بعد الهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية بالقرب من الحدود السورية الأردنية ومقتل 3 جنود.

وبحسب بيان البيت الأبيض تم خلال الاجتماع بحث، التطورات المتعلقة بالهجوم على القاعدة الأمريكية “برج 22” على الحدود السورية الأردنية والذي راح ضحيته 3 جنود أمريكيين.

وحضر الاجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومديرة الاستخبارات أفريل هينز، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بينهم منسق مجلس الأمن القومي في الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

ومن جانب آخر، ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحه لوسائل الإعلام الأمريكية، أنهم قدموا جميع الخيارات لبايدن وأن الرئيس الأمريكي سيقرر كيفية الرد على الهجوم.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن القتلى كانوا في “البرج 22″ في الأردن، و”تمثل عملية قتلهم تصعيدا كبيرا للوضع في الشرق الأوسط”.

ويعد الهجوم الأخير على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.

(الأناضول)

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  1. يقول ابراهيم السعيد المصري:
    يناير 29, 2024 الساعة 8:54 م

    كما كانت في افغانستان نهاية الاتحاد السوفييتي اتوقع لو دخلت امريكا اليمن ان شاء الله ستكون نهايتها

    رد

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