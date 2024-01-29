بايدن يجتمع مع فريق الأمن القومي بعد مقتل 3 جنود أمريكيين- (تدوينة)

واشنطن: عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا لمجلس الأمن القومي “لمناقشة الخيارات” بعد الهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية بالقرب من الحدود السورية الأردنية ومقتل 3 جنود.

وبحسب بيان البيت الأبيض تم خلال الاجتماع بحث، التطورات المتعلقة بالهجوم على القاعدة الأمريكية “برج 22” على الحدود السورية الأردنية والذي راح ضحيته 3 جنود أمريكيين.

وحضر الاجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومديرة الاستخبارات أفريل هينز، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بينهم منسق مجلس الأمن القومي في الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

Today, I was briefed by members of my national security team in the Situation Room on the latest developments regarding the attack on U.S. service members in northeastern Jordan. As I’ve said, we’ll hold all those responsible to account at a time and in a manner of our choosing. pic.twitter.com/pLScFuXjk2 — President Biden (@POTUS) January 29, 2024

ومن جانب آخر، ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحه لوسائل الإعلام الأمريكية، أنهم قدموا جميع الخيارات لبايدن وأن الرئيس الأمريكي سيقرر كيفية الرد على الهجوم.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن القتلى كانوا في “البرج 22″ في الأردن، و”تمثل عملية قتلهم تصعيدا كبيرا للوضع في الشرق الأوسط”.

ويعد الهجوم الأخير على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.

(الأناضول)