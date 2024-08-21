بايدن يجرى مباحثات مع نتنياهو حول الصفقة المقترحة مع حماس

واشنطن: أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تمحور حول محادثات الصفقة المقترحة مع حركة “حماس” لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “تحدث بايدن، مع نتنياهو، وشاركت في المحادثة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس“.

وأضافت أن بايدن، تباحث مع نتنياهو، “حول الصفقة المقترحة لإطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية إن بايدن سيهاتف نتنياهو؛ لحثه على إبداء مرونة بشأن بنود “محور فيلادلفيا”، البالغ طوله 14.5 كيلومترات على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

وتريد حركة حماس في محادثات وقف الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أشهر انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع بما في ذلك ممر فيلادلفيا، فيما يتمسك نتنياهو ببقاء جيشه في هذا المحور، الذي استولت عليه في أواخر مايو/ أيار.

ونقل موقع “والا” العبري الخاص عن مصدر مطلع لم يسمه إن بايدن سيحث نتنياهو على “إبداء المزيد من المرونة من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة الرهائن”.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو “أضاف مؤخرا مطلبا جديدا يقضي بأن تبقى قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة على طول محور فيلادلفيا بأكمله على الحدود بين مصر وغزة”.

وتابع: “أصبح هذا المطلب الجديد عقبة كبيرة في الطريق إلى صفقة محتملة، ويريد بايدن من نتنياهو أن يلين موقفه بشأن هذه القضية”.

ووفق “والا”، التقى مسؤولون إسرائيليون ومصريون وأمريكيون بالقاهرة الأحد والاثنين؛ لبحث موضوع محور فيلادلفيا.

ونقل الموقع العبري عن مصدرين إسرائيليين مطلعين إنه “بأمر من نتنياهو، سلم ممثلو إسرائيل في المفاوضات لممثلي مصر والولايات المتحدة الخرائط التي بموجبها ستستمر قوات الجيش الإسرائيلي في الانتشار على طول محور فيلادلفيا كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس، لكن على نطاق أضيق”.

وأضاف: “رفض المصريون هذا الاقتراح، وأوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أن الخريطة التي تم نقلها غير مقبولة”.

لكن نتنياهو قال إنه أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إنه طالب الجيش الإسرائيلي بمواصلة السيطرة على محور فيلادلفيا بأكمله.

وأضاف نتنياهو أنه أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن بلينكن ربما أقتنع بالطلب الإسرائيلي.

ورفض مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية حديث نتنياهو، وقالوا إن بلينكن غير مقتنع، وأن الولايات المتحدة لا تتفق مع نتنياهو في هذه القضية.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحافيين، الثلاثاء، طالبا عدم ذكر اسمه إن “المواقف المتشددة لنتنياهو لا تساعد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعرض القدرة على التحرك نحو صفقة للخطر”.

والثلاثاء، قال بلينكن في الدوحة قبل مغادرته المنطقة إن الولايات المتحدة تعارض أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لأي جزء من قطاع غزة.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

(الأناضول)