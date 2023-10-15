بايدن يحذر إسرائيل من احتلال غزة

واشنطن- “القدس العربي”: حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل في مقابلة بثت يوم الأحد من إعادة احتلال غزة، وهو أول جهد علني كبير له لكبح جماح إسرائيل في أعقاب هجمات حماس على المستعمرات الإسرائيلية.

وقد قدم بايدن دعمًا قويًا للاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر، ورفض انتقاد إسرائيل بسبب حصارها الانتقامي لغزة، الجيب الساحلي الذي تسيطر عليه حركة حماس، حتى مع تحذير مسؤولي الأمم المتحدة من أزمة إنسانية هناك. لكنه حذر في المقابلة الجديدة من احتلال غزة على نطاق واسع.

وقال بايدن لبرنامج 60 دقيقة على شبكة “سي بي إس” في محادثة تم تسجيلها يوم الخميس وتم بثها مساء الأحد: “أعتقد أنه سيكون خطأً كبيراً”.

وأضاف “انظر، ما حدث في غزة، من وجهة نظري، هو أن حماس والعناصر المتطرفة في حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني. وأعتقد أنه سيكون من الخطأ أن تحتل إسرائيل غزة مرة أخرى”.

وأكد أن “القضاء على المتطرفين” هناك “مطلب ضروري”.

ولم يذكر بايدن صراحة ما إذا كان ينبغي على إسرائيل إرسال قوات برية إلى غزة بشكل مؤقت. ولكنه أيد هدف تدمير حماس.

وقال بايدن :” فريقنا يتحدث معهم بشأن ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك منطقة آمنة، نحن نتحدث أيضًا مع المصريين، عما إذا كان هناك منفذ لإخراج هؤلاء الأطفال والنساء من تلك المنطقة في هذه اللحظة. ولكن الأمر صعب”.

ورداً على سؤال فيما إذا كان يرغب في رؤية ممر إنساني يسمح لبعض سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة بالخروج من المنطقة؟ أجاب بايدن : نعم.

وقال بايدن:” نعم”، ايضاً، رداً على سؤال ما إذا كان يرغب في رؤية وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة؟

وعلى الفور، سأل المضيف سكوت بيلي الرئيس الأمريكي “إذن، أنت لا توافق على الحصار الإسرائيلي الشامل لقطاع غزة؟ ليجيب ” أنا واثق من أن إسرائيل ستتصرف بموجب قواعد الحرب، وستكون هناك قدرة للأبرياء في غزة على الحصول على الدواء والغذاء والماء”