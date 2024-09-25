سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يحذر من خطر “حرب شاملة” في الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، من خطر اندلاع “حرب شاملة” في الشرق الأوسط.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة ايه بي سي إن “حربا شاملة أمر محتمل. لكنني اعتقد أنه لا يزال هناك إمكان (للتوصل الى) اتفاق يمكنه ان يبدل في شكل أساسي المنطقة برمتها”.

وأضاف “هناك احتمال، لا أريد المبالغة في شأنه، ولكن هناك احتمال أنه إذا تمكنا من التوصل الى وقف لإطلاق النار في لبنان، أن يتيح لنا ذلك التركيز على الضفة الغربية”.

وتابع بايدن متحدثا في إطار برنامج ذي فيو “علينا ايضا أن نهتم بغزة (…) لكن كل ذلك ممكن، وأبذل كل ما أستطيع مع فريقي لتحقيق هذا الهدف”.

(أ ف ب)

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