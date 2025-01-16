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بايدن يدعو إلى تعديل الدستور لمنع منح أي رئيس حصانة عن الجرائم المرتكبة أثناء فترة ولايته

16 - يناير - 2025

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واشنطن: دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعديل الدستور الأمريكي لمنع أي رئيس من الحصول على حصانة عن الجرائم التي قد يرتكبها أثناء وجوده في المنصب

 وحذّر  بايدن في خطاب وداعي ألقاه مساء الأربعاء في البيت الأبيض قبل أيام من تسليمه السلطة إلى سلفه الجمهوري دونالد ترامب، من خطورة “أوليغارشية تتشكّل في أمريكا”.

كما حذّر الرئيس الديمقراطي في آخر خطاب له إلى الأمة من “تركّز خطر للسلطة بأيدي حفنة من الأشخاص فاحشي الثراء”.

واعتبر بايدن في الخطاب أنّ “الأمريكيين غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة”، محذّرا من خطورة أن يؤدي هذا الوضع إلى “إساءة استخدام السلطة”.

 وحذّر الرئيس الديمقراطي أيضا من خطورة “قوى كبيرة” تهدّد الإنجازات التي تحقّقت حتى الآن على صعيد مكافحة التغيّر المناخي.

(وكالات)

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  1. يقول ملاحظ:
    يناير 16, 2025 الساعة 6:28 ص

    لو ان هناك عدالة يجب محاكمتك انت اولا على جرائمك بغزة وليس بامريكا وانما بالمحكمة الجنائية الدولية فانت جزار مجرم حقير

    رد

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