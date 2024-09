بايدن ينشر رسالة بمناسبة عيد الأضحى.. وردود: لا نصدقك ـ (تدوينات)

واشنطن: استغل الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة في غزة، قائلا الأحد إنه يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون “أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل”.

وقال بايدن في بيان نشره على حسابه على “إكس”: “قُتل عدد كبير جدا من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال. عائلات فرت من منازلها وشهدت مجتمعاتها تُدمَّر. انهم يعانون آلاما هائلة”.

وأضاف “أعتقد بقوة أن مقترح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل لحماس وأقره مجلس الأمن الدولي هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف في غزة وبالتالي إنهاء الحرب”.

ووفق وكالة “فرانس برس” تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وحماس للقبول رسميا باتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل على ضوء أخضر من أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، ما قد يسمح بوقف مبدئي للقتال لمدة ستة أسابيع. غير أن اإدارة بادين متهمة بازدواجية الخطاب وبالانحياز الواضح لإسرائيل.

وقد رد معلقون من المسلمين وغير المسلمين على منشور بايدن “إكس” بكثير من الانتقاد لما اعتبروه كلاما فقط بدون أفعال من بايدن بينما إداراته تواصل دعم إسرائيل في عدوانها المتواصل على غزة.

Is this supposed to distract anyone – literally anyone at all – from your ongoing Gaza genocide? pic.twitter.com/XzSSxQ3Pc0

وبمناسبة عيد الأضحى أعلنت إسرائيل “وقفا تكتيكيا” للقتال بالقرب من رفح بزعم تسهيل توصيل المساعدات، وذلك عقب إقرارها بمقتل 11 من جنودها، بينهم 9 في كمين لكتائب القسام.

Are these the 2000-Pound bunker busters you are sending over? pic.twitter.com/BbS7pZjtpw

We do NOT accept your “ Eid Mubarak “

You slaughtered and injured 100,000 Palestinians. You destroyed thousands of families lives and ruined Eid for 1.6 billion Muslims watching their fellow Muslims massacred by your bombs in #Gaza. We will never forget or forgive you.… pic.twitter.com/m2Rc4GVNAy

— Waddah Sharif (@SharifWaddah) June 17, 2024