سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن ينشر رسالة بمناسبة عيد الأضحى.. وردود: لا نصدقك ـ (تدوينات)

17 - يونيو - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: استغل الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة في غزة، قائلا الأحد إنه يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون “أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل”.

وقال بايدن في بيان نشره على حسابه على “إكس”: “قُتل عدد كبير جدا من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال. عائلات فرت من منازلها وشهدت مجتمعاتها تُدمَّر. انهم يعانون آلاما هائلة”.

وأضاف “أعتقد بقوة أن مقترح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل لحماس وأقره مجلس الأمن الدولي هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف في غزة وبالتالي إنهاء الحرب”.

ووفق وكالة “فرانس برس” تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وحماس للقبول رسميا باتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل على ضوء أخضر من أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، ما قد يسمح بوقف مبدئي للقتال لمدة ستة أسابيع. غير أن اإدارة بادين متهمة بازدواجية الخطاب وبالانحياز الواضح لإسرائيل.

وقد رد معلقون من المسلمين وغير المسلمين على منشور بايدن “إكس” بكثير من الانتقاد لما اعتبروه كلاما فقط بدون أفعال من بايدن بينما إداراته تواصل دعم إسرائيل في عدوانها المتواصل على غزة.

وبمناسبة عيد الأضحى أعلنت إسرائيل “وقفا تكتيكيا” للقتال بالقرب من رفح بزعم تسهيل توصيل المساعدات، وذلك عقب إقرارها بمقتل 11 من جنودها، بينهم 9 في كمين لكتائب القسام.

وفي رسالته سلط الرئيس الأمريكي كذلك على ما قال الضوء على الجهود الأمريكية “للدفاع عن حقوق مجتمعات إسلامية أخرى” تواجه الاضطهاد، بما في ذلك الروهينغا في ميانمار والأويغور في الصين.

وقال “إننا نعمل أيضا على التوصل إلى حل سلمي للنزاع المروع في السودان” الذي يشهد حربا بين جيش البلاد وقوات التدخل السريع منذ نيسان/ أبريل 2023.

على الجبهة الداخلية، تعهد بايدن في رسالته الأحد قمع الإسلاموفوبيا، في نداء مباشر إلى المسلمين الأمريكيين، خصوصا أنهم يشكلون حاليا ثقلا في سعي بايدن لإعادة انتخابه في وجه منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن إن “إدارتي تعمل على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز المرتبطة بها، والتي لا تؤثر في المسلمين فحسب، بل أيضًا في الأمريكيين العرب والسيخ والقادمين من جنوب آسيا”.

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  1. يقول عابر سبيل:
    يونيو 17, 2024 الساعة 8:20 ص

    أوقف تصدير الأسلحة وستتوقف الحرب تلقائيا

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  2. يقول حي يرزق:
    يونيو 17, 2024 الساعة 2:37 م

    أليس منكم رجل رشيد لإيقاف المذبحة وإراقة دماء الأبرياء. إنهاء المعاناة ولا مبرر لها. انه الذهول من وحشية الإنسان المعاصر الذي يتاجر بدماء الشعب الفلسطيني.

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  3. يقول عامر عريم:
    يونيو 17, 2024 الساعة 6:18 م

    ادعو الدبلوماسيين العرب والمسلمين في واشنطن الاتصال بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وإبلاغهم بأن قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة واضح بشأن وقف إطلاق النار في غزة وان اسراءيل هي التي تماطل في هذا الموضوع ولذلك يجب أن تتحلى الادارة الأمريكية بالشجاعة وتلتزم اسراءيل بتطبيق القرار وعلى الادارة الأمريكية عدم المساواة بين الضحية الشعب الفلسطيني وبين الجلاد الحكومة الإسرائيلية.

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  4. يقول رضا تونس:
    يونيو 17, 2024 الساعة 6:29 م

    نفاق إمبريالي مخادع من أجل كسب أصوات الناخبين
    لو كان حقا صادقا لتم استصدار قرار واضح بوقف إطلاق النار بدون خديعة المرحلة الأولى والثانية والثالثة التي يراد منها إسترجاع الاسرى ثم مواصلة الحرب و إبادة غزة عن بكرة أبيها

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  5. يقول الكوكاكولاتي:
    يونيو 17, 2024 الساعة 6:33 م

    كتبها له سلاطين بلاط محميات انغلوامريكية!

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  6. يقول علاف الزيت:
    يونيو 17, 2024 الساعة 7:00 م

    كبيركم اللذي علمكم السحر

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  7. يقول qoraish:
    يونيو 17, 2024 الساعة 7:17 م

    أمريكا عدو العرب والمسلمين.
    America enemy of Arabs and Muslims
    Estados Unidos enemigo de árabes y musulmanes
    美国是阿拉伯人和穆斯林的敌人。

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  8. يقول احمد العراقي:
    يونيو 17, 2024 الساعة 8:44 م

    هذا العجوز مجرم حرب مثله مثل نتن ياهو قتلة اطفال ومدنيين وهو من قدم دعم غير محدود للصهاينه

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