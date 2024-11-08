بايدن يخطط لدفعة أخيرة للسلام في الشرق الأوسط لكن هل يتجاهله الزعماء؟

واشنطن: تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القيام بمحاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاقات صعبة المنال لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، لكن انتخاب دونالد ترامب قد يترك واشنطن دون نفوذ كاف لإخضاع إسرائيل والأطراف الإقليمية الأخرى لإرادتها قبل تنصيب ترامب.

وقالت مصادر ومحللون مستقلون إن كبار المسؤولين الأمريكيين الذين تنقلوا على مدى شهور بين مناطق الشرق الأوسط لإجراء مفاوضات للسلام، سيواجهون على الأرجح الآن نظراء يترددون في اتخاذ خطوات كبيرة، مفضلين بدلا من ذلك انتظار تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووعد ترامب بإحلال السلام في الشرق الأوسط، لكنه لم يذكر كيفية تحقيق ذلك. ولكن إذا كانت ولايته الأولى تحمل أي مؤشرات، فإنه سيتبنى على الأرجح نهجا مؤيدا لإسرائيل بقوة، متجاوزا حتى الدعم القوي الذي قدمه بايدن لحليف واشنطن الأول في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الخميس قبيل رئاسة ترامب الثانية: “سنواصل السعي إلى إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء الحرب في لبنان، وتعزيز المساعدات الإنسانية، ومن واجبنا مواصلة هذه السياسات حتى ظهيرة يوم 20 يناير/ كانون الثاني”.

ولكن بعد أن أصبح بايدن الآن رئيسا محدود الصلاحيات، فمن المرجح ألا يبذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حليف ترامب الوثيق، والقادة العرب جهدا كبيرا لتحقيق ما يصبو إليه الرئيس الديمقراطي، وقد يسترشدون بمواقف خليفته الجمهوري الذي أبقت سياسته الخارجية الغريبة الأطوار في ولايته الأولى المنطقة على حافة الهاوية.

ويقول براين فينوكين، المستشار الكبير في برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية “أصبح نفوذهم أقل كثيرا… ربما لا يزال الناس يردون على مكالماتهم الهاتفية، لكن الجميع يتطلعون إلى إدارة جديدة، إدارة سوف تتبنى سياسات وأولويات مختلفة”.

تجنب المخاطرة

منذ فوز ترامب في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على نائبة الرئيس كامالا هاريس، بدأ المسؤولون العرب والإسرائيليون بالفعل تجنب المخاطرة.

فقد قالت مصادر أمنية مصرية إن الوسطاء المصريين الذين يعملون مع نظرائهم الأمريكيين والقطريين على مقترحات وقف إطلاق النار في غزة، ينتظرون معرفة كيف ستتشكل خطط ترامب فيما يتعلق بالقطاع الفلسطيني.

وبينما كان العالم يتابع الانتخابات الأمريكية، أقال نتنياهو الذي لم يترك مجالا للشك في تفضيله لترامب وأشاد بفوزه باعتباره “تاريخيا” وزير الدفاع يوآف غالانت، ما حرم إدارة بايدن من أحد شركائها الإسرائيليين المفضلين.

أما حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة التي تخوض صراعا موازيا مع القوات الإسرائيلية، فتتطلعان على ما يبدو إلى إدارة ترامب القادمة.

وأثارت الضربات الانتقامية بين إسرائيل وإيران مخاوف من حرب إقليمية أوسع.

وحثت حماس ترامب على التعلم من أخطاء بايدن، وقال حزب الله إنه لا يحمل الكثير من الأمل في تحول سياسة الولايات المتحدة بعيدا عن دعم إسرائيل.

غير أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يتوقعون أن يعملوا مع مساعدي بايدن لحين تولى ترامب منصبه.

وسعت واشنطن لدفع محادثات لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن قتلت إسرائيل رئيس حماس يحيى السنوار في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن دون جدوى. وفي لبنان، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم حققوا تقدما ولكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وعندما سئل عن الرأي القائل بأن نفوذ إدارة بايدن قد تآكل بعد الانتخابات، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض “لن أخوض في فرضيات”.

(رويترز)