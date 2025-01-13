بايدن يدافع عن سجله في السياسة الخارجية رغم استمرار الأزمات

واشنطن: سعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن إلى تلميع سجله في السياسة الخارجية اليوم الإثنين، وقال إن خصوم الولايات المتحدة أصبحوا أضعف مما كانوا عليه عندما تولى منصبه قبل أربع سنوات، على الرغم من الأزمات العالمية التي لا تزال قائمة دون حل.

وقبل أسبوع من تسليمه السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أشاد بايدن في خطاب نادر بوزارة الخارجية بدعم إدارته لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في عام 2022، ولإسرائيل في حروبها بالشرق الأوسط.

وقال إن الولايات المتحدة “تفوز بالمنافسة العالمية”، ولن تتفوق عليها الصين اقتصاديا مثلما كان متوقعا، في حين ضعفت روسيا وإيران بسبب الحروب دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن “مقارنة بما كانت عليه الحال قبل أربع سنوات، أصبحت أمريكا أقوى، وتحالفاتنا أقوى، وخصومنا ومنافسونا أضعف. لم نخض حربا لتحقيق هذه الأشياء”.

وبينما تتواصل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، يأمل المسؤولون في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل مغادرة بايدن البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال بايدن إن المفاوضين على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، ووقف القتال في القطاع الفلسطيني للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية.

وأوضح “قُتل الكثير من الأبرياء، ودُمرت العديد من المجتمعات. يستحق الشعب الفلسطيني السلام”.

وواجه بايدن انتقادات بسبب تزويده إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي خلال حربها على غزة.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن الحرب الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 46 ألف فلسطيني، ودمرت جزءا كبيرا من الجيب وتسببت في نزوح معظم سكانه.

وكان متظاهرون يرددون الهتاف “مجرم حرب” في استقبال بايدن خارج وزارة الخارجية اليوم الإثنين، وكان بعضهم يحمل لافتات والبعض الآخر يرش سائلا أحمر يرمز للدم.

وقال بايدن إنه ساعد إسرائيل في هزيمة خصوم مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وكلاهما مدعوم من إيران. كما أشاد الرئيس الأمريكي بدعم واشنطن لإسرائيل خلال هجومين إيرانيين في عام 2024.

وأضاف “بشكل عام، أصبحت إيران أضعف مما كانت عليه منذ عقود”، في إشارة إلى انهيار حكومة (الرئيس بشار) الأسد في سوريا. ومضى قائلا “لا شك أن أفعالنا أسهمت (في ذلك) بشكل كبير”.

(رويترز)