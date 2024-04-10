سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن “يدرس” طلبا أستراليا لإسقاط التتبعات ضد جوليان أسانج

منذ 37 دقيقة

حجم الخط
0

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن الولايات المتحدة “تدرس” طلب أستراليا إسقاط تهم التجسس الموجهة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

أقر البرلمان الأسترالي اقتراحا في شباط/فبراير، بدعم من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، يدعو إلى إنهاء الملاحقة القانونية للمواطن الأسترالي الموقوف من خمس سنوات في بريطانيا والمهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن ردا على سؤال أحد الصحافيين بشأن الطلب الأسترالي، “نحن ندرس ذلك” حاليا.

ولم يقدم الرئيس الأميركي مزيدا من التفاصيل.

طلبت الولايات المتحدة تسلم أسانج الذي يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان.

وفي نهاية آذار/مارس، طلب القضاء البريطاني ضمانات جديدة من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمعاملة التي سيحظى بها أسانج إذا تم تسليمه.

بالنسبة لمؤيدي جوليان أسانج (52 عاما)، تمثل معركته القانونية معركة من أجل حرية الصحافة.

 (أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بايدن يؤكد دعمه “الثابت” لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بهجوم كبير
منذ ساعة واحدة
زعيم المعارضة الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن غدا وسط خلافات بشأن الحرب على غزة
6 - أبريل - 2024
بايدن يخرج لأول مرة عن سياسة الدعم غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي
5 - أبريل - 2024
في أقوى توبيخ منذ بداية الحرب.. بايدن يبلغ نتنياهو أن الدعم الأمريكي يعتمد على حماية المدنيين- (فيديو)
4 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية