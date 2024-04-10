بايدن “يدرس” طلبا أستراليا لإسقاط التتبعات ضد جوليان أسانج

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن الولايات المتحدة “تدرس” طلب أستراليا إسقاط تهم التجسس الموجهة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

أقر البرلمان الأسترالي اقتراحا في شباط/فبراير، بدعم من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، يدعو إلى إنهاء الملاحقة القانونية للمواطن الأسترالي الموقوف من خمس سنوات في بريطانيا والمهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن ردا على سؤال أحد الصحافيين بشأن الطلب الأسترالي، “نحن ندرس ذلك” حاليا.

ولم يقدم الرئيس الأميركي مزيدا من التفاصيل.

طلبت الولايات المتحدة تسلم أسانج الذي يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان.

وفي نهاية آذار/مارس، طلب القضاء البريطاني ضمانات جديدة من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمعاملة التي سيحظى بها أسانج إذا تم تسليمه.

بالنسبة لمؤيدي جوليان أسانج (52 عاما)، تمثل معركته القانونية معركة من أجل حرية الصحافة.

(أ ف ب)